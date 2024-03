Der FSV Duisburg liegt 13 Spiele vor Schluss zwölf Punkte hinter dem rettenden Ufer zurück. Der Trainer glaubt trotzdem weiter an den Klassenerhalt.

Zwei Spiele und zwei Siege: So lautet die Bilanz des FSV Duisburg in 2024. Wenn man bedenkt, dass der einstige Oberligist zuvor in elf Begegnungen - zwei Remis, neun Niederlagen - erfolglos blieb, dann müsste der Start ins neue Jahr positiv bewertet werden.

Bei dem Rückstand, den der FSV auf das rettende Ufer besitzt, müssen aber dann die zwei Dreier aus vier Partien wieder relativiert werden. "Ja, das ist gut zusammengefasst. Uns helfen eigentlich nur Siege. Das "eigentlich" kann man auch streichen. Leider liegen wir weiter zurück und du kommst da nur mit Dreiern näher - wenn überhaupt. Denn am vorigen Wochenende haben alle Mit-Konkurrenten gepunktet, wir aber nicht", erzählt Alessandro Vergaro.

Der Trainer des FSV - nach Julien Schneider und FSV-Boss Erol Ayar, der lange Zeit interimsweise übernommen hatte der Dritte in dieser Saison - erlebte erst am vergangenen Sonntag einen bitteren Nackenschlag. Das Kellerkind aus Duisburg verkaufte sich beim Spitzenreiter Sportfreunde Niederwenigern sehr teuer, verlor aber am Ende mit 3:4.

Vergaro: "Wir werden gelobt, können uns aber dafür nichts kaufen. Die Jungs haben ein super Spiel gemacht. Leider kassieren wir dann Gegentore, die absolut vermeidbar sind. Da fehlt dann die letzte Konzentration und auch das Quäntchen Glück. Aber wie jeder weiß, hast du das als Kellerkind einfach nicht. Niederwenigern hatte das Glück als Top-Team auf seiner Seite. Trotzdem: Diese Auftritte machen Mut. Wir dürfen nicht aufgeben und müssen weitermachen!"

Alessandro Vergaro über seine Zukunft: "Mein Vertrag läuft am Saisonende aus. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Da werden wir uns in der nächsten Zeit zusammensetzen. Dass ich beim Klassenerhalt gerne weitermachen würde, ist kein Geheimnis. Beim Abstieg muss man dann schauen."

Zwölf Punkte ist der FSV Duisburg 13 Spieltage vor Schluss von dem rettenden Ufer entfernt. Zehn Zähler Rückstand sind es auf Platz 15. Dieser Rang würde immerhin ein Relegationsspiel um den Landesliga-Klassenerhalt garantieren. "Wir müssen einfach unsere Spiele gewinnen. Vor allem gegen die direkten Konkurrenten. Von solchen Duellen werden wir demnächst einige haben. Da müssen wir voll da sein", fordert Vergaro.

Am kommenden Wochenende - Sonntag, 17. März, 15.30 Uhr - kommt zunächst der PSV Wesel-Lackhausen, Tabellen-Achter, an die Duisburger Warbruckstraße.