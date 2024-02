Die SF Niederwenigern entschied das Gipfeltreffen der Landesliga 2 für sich und schnuppert damit an der Tabellenführung.

Die Landesliga Niederrhein 2 bot am vergangenen Wochenende einen richtigen Leckerbissen für den neutralen Zuschauer. Es kam zum absoluten Spitzenspiel zwischen dem Ersten BW Dingden und dem Verfolger, den SF Niederwenigern. Die Gäste konnten sich mit 1:0 beim Tabellenführer durchsetzen und schnuppern somit am Gezeitenwechsel.

Das "fette Ausrufezeichen" zu setzen ist ihnen gelungen. Vor über 500 Zuschauern feierten die Sportfreunde den so immens wichtigen Sieg im Titelkampf in Hamminkeln. Eine wahre Rekord-Kulisse, die einem solch großen Landesliga-Duell würdig war.

Marcel Kraushaar, Trainer der SF Niederwenigern, mit der Spielanalyse: "Das war eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten. Wir taten uns zu Beginn schwer auf Rasen zu spielen. Für uns ein ungewohnter Untergrund. Dingden hat in den ersten 30-35 Minuten dominiert. Diese Druckphase haben wir als Gemeinschaft überstanden. Der Zeitpunkt zur Führung, kurz vor der Pause, war dann natürlich hervorragend."

Weiter: "Das hat uns Auftrieb gegeben und im zweiten Durchgang waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Einmal hatten wir noch Pech, da hätten wir nach einem Pfostenkracher auf 2:0 stellen können."

Kraushaar gegen Odonkor

Einen Punkt trennt die Spitzenpferde der Landesliga nun im Tableau. Niederwenigern hat noch ein Spiel weniger und könnte schon bald die Führung übernehmen.

Die Euphorie aus dem Aufstiegskracher will Kraushaar unbedingt mitnehmen: "Wir wissen, dass wir gut drauf sind. Das war ein netter Fingerzeig in die Richtung, in die wir unseren Weg einschlagen wollen. Diese Form müssen wir nun weiterhin bestätigen."

Und genau das wird der ambitionierte SFN am kommenden Wochenende vorhaben. Den Rückenwind aus dem Top-Spiel gilt es dann gegen die DJK Blau-Weiß Mintard zu nutzen. Gegen den Odonkor-Klub möchte der Klub aus Hattingen den Rückrundenstart perfekt machen: "Mintard ist ein ernstzunehmender Gegner, der unangenehm zu bespielen ist. Wir wollen aber wie gesagt unsere Form bestätigen und die drei Zähler zu Hause behalten."

Auf der Trainerbank heißt das Duell dann Marcel Kraushaar gegen David Odonkor. Daran verschwendet der SFN-Coach allerdings keinen Gedanken: "Das ist für mich ein Thema, welches komplett untergeordnet werden kann. Es geht um weitere essenzielle drei Punkte für uns, den SF Niederwenigern. Das interne Trainerduell ist nur eine schöne Randanekdote."