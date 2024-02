Nur fünf Punkte aus 20 Spielen und ein 20-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer: Beim SV Hönnepel-Niedermörmter schaut man der Realität ins Gesicht.

Der einstige Oberliga-Niederrhein-Meister der Saison 2013/2014 steht vor einem Neuaufbau in der Bezirksliga. Zwar spielt der SV Hönnepel-Niedermörmter in der kommenden Rückrunde noch in der Landesliga, doch die Verantwortlichen machen sich nichts mehr vor.

Fünf mickrige Punkte nach 20 Begegnungen, ein 20-Zähler-Rückstand auf das rettende Ufer und ein personeller Umbruch im Winter: Der SV Hö.-Nie. will sich nicht hinter Durchhalteparolen verstecken, sondern plant schon fleißig die nächste Saison - in der Bezirksliga.

"Wir wissen, dass wir mit dieser Mannschaft sehr schweren Zeiten entgegengehen. Doch wir wollten das Team auf keinen Fall zurückziehen. Bevor wir die Sache ganz einstampfen, ziehen wir sie so durch. Die Bezirksliga ist die Klasse, in der wir den Neuaufbau starten wollen", wird Hö.-Nies. Teammanager Michael Kröll bei "Fupa" zitiert.

Marcel Zalewski, der ab dem 1. Juli 2024 den 1. FC Kleve II übernimmt, soll dafür sorgen, dass der Verein die Landesliga mit erhobenem Haupt verlässt. Ab dem 1. Juli 2024 wird dann Dirk Slis neuer Trainer auf dem "Acker" in Kalkar.

"Ich kenne Dirk Slis schon länger und glaube, dass er der richtige Mann für uns ist, zumal er durch seine Arbeit als Jugendtrainer Kontakte zu vielen jungen Spielern hat. Und wir wollen den Weg mit jungen Akteuren aus der Region jetzt konsequent gehen“", erklärt Kröll.

Der 53-jährige Slis sagt: "Ich freue mich darauf, mit jungen Spielern ein neues Team formen zu können. Daher kenne ich Michael Kröll auch. Wir sind seit längerer Zeit regelmäßig in Kontakt."

Zu- und Abgänge im Winter

In der Offensive soll Wito Donat Wojciechowski vom 1.FC Kleve die desolate Quote von nur 15 Hinrundentreffern verbessern. Das Mittelfeld wird mit Guiseppe Mirason Geukes (vorher 1. FC Kleve III), Biyan Kesan (SV Rindern), Topeyemi Olarunnade (SGE Bedburg-Hau III), Finn Verweyen (RSV Praest) und Wisdom Eweka (Rot-Weiß Oberhausen II) aufgefüllt. Ebenfalls von RWO kommt Verteidiger Godson Dela Coffie. Maurice Kremison kommt vom A-Ligisten SV Vrasselt, Badri Müller vom Bezirksligisten SV Straelen II.

Auch viele Abgänge hat der Klub zu verzeichnen - im Einzelnen sind das: Canberk Cevirgen, Diego Sanchez, Facundo Giangrave Ruiz, Arda Gözüdok, Sandro Jakopic und Tyrese Pritzer (alle Ziel unbekannt), Peter Mayr (Sportfreunde Lowick), Marvin Schumann und Lukas Gutenberger (beide Hamminkelner SV), Luca Wiens (SSV Lüttingen), Dario Gerling (SC St. Tönis), Marvin Müller (1. FC Kleve) sowie Kosovar Demiri (SGE Bedburg-Hau).