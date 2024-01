FC Kray: Finanzielle Probleme? Boss Klöpper klärt auf - Stürmer und Sportchef werden gesucht

Der FC Kray spielt nach dem Oberliga-Abstieg eine ordentliche Saison. Boss Christoph Klöpper ist zufrieden und bezieht auch Stellung zu einem Gerücht.

Der FC Kray gehört zu den 16 Mannschaften die am kommenden Samstag und Sonntag um den Titel der 28. Essener Hallenstadtmeisterschaft kämpfen wird.

"Wir freuen uns auf das Ereignis. Aber wir machen uns da gar keinen Druck. Die Halle ist dazu da, um Spaß zu haben. Was zählt ist im Endeffekt die Freiluft-Saison", sagt Christoph Klöpper, Boss des FC Kray.

Hier steht der FC Kray auf Platz vier der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein. Der Abstand auf Rang eins beträgt zwar sieben Punkte, doch der FCK hat auch ein Spiel weniger als Tabellenführer Blau-Weiß Dingden absolviert. "Wir sind gut dabei und schauen, was möglich ist. Bei uns gilt das Motto: Nichts muss, alles kann. Wenn wir am Ende Erster werden, gehen wir gerne in die Oberliga. Sollten wir Fünfter werden, dann versuchen wir es in der nächsten Saison erneut", sagt Klöpper.

Zuletzt gab es Gerüchte, die besagten, dass Spieler wie die Ex-Profis Pascal Itter oder Abwehrspieler Wilfried Sarr Kray im Winter verlassen haben, weil sie ihre vereinbarten Aufwandsentschädigungen nicht mehr erhalten haben sollen.

Ich kann mich einfach nicht um alles kümmern, ich habe schließlich noch eine Familie und eine Firma zu führen. Ich hoffe, dass wir in der Sportchef-Personale schon in wenigen Tagen Vollzug melden können. Christoph Klöpper

Klöpper verweist diese Gerüchte ins Reich der Märchen: "Das ist absoluter Quatsch! Wir halten uns an alle Absprachen und jeder Spieler hat pünktlich sein Geld bekommen. Bei Pascal hat es einfach nicht mehr gepasst. Er arbeitet aber weiter bei mir in der Firma. Und Wilfried war eher ein Gast als Spieler von uns. Mal war er da, mal wieder nicht. Das hat für beide Seiten keinen Sinn gemacht."

Für die Zukunft wünscht sich Klöpper nicht nur neue Spieler, allen voran einen torgefährlichen Stürmer, sondern auch einen Mann, der ihm die sportliche Planung abnimmt. Klöpper: "Wir sind hier in Gesprächen mit einem potentiellen Sportchef. Diesen brauchen wir auch. Ich kann mich einfach nicht um alles kümmern, ich habe schließlich noch eine Familie und eine Firma zu führen. Ich hoffe, dass wir in der Sportchef-Personale schon in wenigen Tagen Vollzug melden können."