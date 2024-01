Landesliga: Für den Abstiegskampf - Wattenscheid präsentiert einen neuen Trainer

Neues Jahr, neuer Trainer: Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 geht den Abstiegskampf in der Landesliga-Staffel 3 in Westfalen mit einem neuen Übungsleiter an.

Eigentlich wollte Jan Ramadan höher hinaus und hatte ein Engagement als Cheftrainer in der Oberliga anvisiert. Doch nach mehreren Bewerbungen kamen keine positiven Rückmeldung.

Und so nahm der B-Lizenzinhaber nun eine Offerte des abstiegsbedrohten Landesligsten Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 an. Der Klub hat aktuell zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

"Sportchef Peter Schöne, den ich schon seit Jahren kennen, hatte mich angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Eigentlich wollte ich nicht mehr in der Bezirks- oder Landesliga trainieren. Aber ganz ohne Fußball geht es bei mir nicht. So habe ich meine Zusage bis zum Sommer gegeben und freue mich nun auf die Arbeit in Wattenscheid", erläutert Ramadan.

Das Ziel ist klar formuliert: Ramadan, der auch für den syrischen Fußballverband arbeitet - RevierSport berichtete -, soll die Schwarz-Weißen in der Landesliga halten. "Das können wir schaffen. Dafür werden wir in der Vorbereitung hart trainieren und bestens vorbereitet in die Restrunde gehen. Nach der ersten Bestandsaufnahme habe ich festgestellt, dass die Mannschaft einfach zu viele Tore kassiert. Das müssen wir schleunigst abstellen", erklärt Ramadan.

Mit einem Landesliga-Klassenerhalt in der Tasche will Ramadan dann ab dem 1. Juli wieder versuchen höherklassig anzuheuern. Das weiß er jetzt schon Anfang Januar. "Ja, dies habe mich Peter Schöne klar kommuniziert. Ich will einfach höher hinaus. Vor der Unterschrift in Wattenscheid hatte ich auch gute Gespräche mit Oberligist FC Cosmos Koblenz, aber da wurde mir nur der Posten des Co-Trainers angeboten. Auf dieser Position sehe ich mich nicht und habe abgesagt", erzählt Ramadan.

Mit Marc Pape (zuletzt Fußbvallpause), Eric Brosav (FC Bottrop) und Patino Vera (SV Langendreer 04) verpflichtete SW Wattenscheid 08 auch drei neue Spieler.

Er ergänzt: "Ich musste leider in den letzten Monaten immer wieder feststellen, dass es in dem Geschäft weniger um Qualität als viel mehr um Vitamin B geht. Das ist schade. Aber vielleicht kann ich mit einer erfolgreichen Restrunde mit Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 auf mich aufmerksam machen."