Nach dem Abstieg aus der Westfalenliga hat DJK TuS Hordel in der Landesliga Probleme und überwintert nur auf Platz 12. Trainer Mirko Talaga erklärt, warum.

Von den drei Absteigern aus der Westfalenliga hat sich DJK TuS Hordel in der Hinrunde am schwächsten präsentiert. Während Westfalia Herne und YEG Hassel im Aufstiegskampf mitmischen, müssen die Bochumer eher nach unten als nach oben schauen.

Mit dieser ersten Saisonhälfte mit Platz zwölf und fünf Siegen aus 15 Spielen ist bei TuS Hordel niemand zufrieden. Im RevierSport-Interview erklärt Trainer Mirko Talaga, welche Personalprobleme zu bewältigen waren und welche Ziele es in der Rückrunde gibt.

Mirko Talaga über…

… die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3: Nach dem großen Umbruch, den wir im Sommer nach dem Abstieg zu bewältigen hatten, haben wir intern generell kleine Brötchen gebacken. Wir wollten eine gute Rolle spielen, haben das aber letztendlich auch nicht geschafft. Im Moment sind wir im Mittelmaß und mit dem Blick mehr nach unten als oben beschäftigt. Dementsprechend sind wir damit auch nicht zufrieden.

… den schönsten Moment im bisherigen Saisonverlauf: So viele schöne Momente haben wir in dieser Hinrunde leider nicht gehabt, wo wir was zu feiern hatten. Ich glaube der coolste Moment war, als wir im Derby gegen Altenbochum in der 90. Minute das 3:2 machen. Aber eigentlich ist das in unserer Situation auch nicht der Rede wert.

… den schlimmsten Moment 2023: Das Schlimmste war über längere Sicht zu sehen, wie viele Leute wir haben, die zum Teil langfristig verletzt waren. Einige Verletzungen waren kompliziert und die Spieler sind nicht richtig fit geworden. Das würde ich als schlimmsten Moment nennen, ohne auf die ganzen Niederlagen zu sehen.

… die Ziele für 2024: Im neuen Jahr wollen wir definitiv mehr Punkte sammeln als in der Hinrunde, damit wir keinen Stress haben, unten reinzurutschen. Wir wollen unbedingt ein paar Plätze nach oben klettern und einen einstelligen Tabellenplatz. Außerdem wollen wir größtenteils verletzungsfrei durch die Rückrunde gehen. Diese Ziele haben wir uns gesteckt.