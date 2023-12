Der SC Westfalia Herne hat kurz vor Weihnachten mit einem doppelten Transfer von zwei Ex-Profis für Aufsehen gesorgt.

Vor wenigen Wochen hatte Christian Knappmann als Trainer des SC Westfalia Herne übernommen. Er soll die Mannschaft in die Westfalenliga führen. Dafür holte der Traditionsklub zwei Ex-Profis an das Schloß Strünkede. RevierSport hatte diese Transfers bereits angekündigt.

Jeron Al-Hazaimeh und Marcus Piossek wechseln von Knappmanns Ex-Klub TuS Bövinghausen nach Herne.

Innenverteidiger Al-Hazaimeh, der in dieser Saison auch als Stürmer zum Einsatz kam, knipste in 16 Oberligaspielen fünfmal für Bövinghausen. Insgesamt kommt der 31-Jährige auf 128 Einsätze in der 4. Liga. In der 3. Liga kommt Al-Hazaimeh für Klubs wie Sportfreunde Lotte, SV Meppen und Preußen Münster auf 162 Begegnungen. Demnächst werden dann Spiele in der Landesliga Westfalen dazukommen.

Al-Hazaimeh wird von Piossek begeleitet. Der 34-Jährige kommt auf satte 299 Begegnungen in der 3. Liga. Der Offensivspieler erzielte auch 46 Tore und bereitete 35 weitere Treffer in der dritthöchsten deutschen Fußball-Spielklasse vor. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Pole auf 16 Einsätze (ein Tor) für den TuS Bövinghausen. Beim Dortmunder Oberligisten fungierte der ehemalige Preußen-Münster-Profi Piossek zeitweise auch als Knappmann-Assistent.

Westfalia Herne ist mit einem Fünf-Punkte-Rückstand und einem Spiel weniger auf Tabellenführer SV Vestia Disteln in die Winterpause gegangen. Nach dieser soll, auch mit Hilfe von Al-Hazaimeh und Piossek, Disteln überholt und Platz eins erreicht werden.

Marcus Piossek in Zahlen:

2. Liga: 9 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage

3. Liga: 299 Spiele, 46 Tore, 35 Vorlagen

Regionalliga: 41 Spiele, 9 Tore, 3 Vorlagen

Oberliga: 17 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage

Bisherige Vereine: Borussia Dortmund II, Rot Weiss Ahlen, Karlsruher SC, VfL Osnabrück, Preußen Münster, 1. FC Kaiserslautern, SC Paderborn, Sportfreunde Lotte, SV Meppen, TuS Bövinghausen, Westfalia Herne