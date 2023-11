Landesliga: Neuer Tabellenführer - Monheim setzt sich im Topspiel durch

Der 1.FC Monheim hat sich in der Landesliga Niederrhein 1 im Topspiel gegen den SC 1911 Kapellen-Erft mit 3:1 durchsetzen können. Dadurch grüßen sie nun von ganz oben.

Tapetenwechsel in der Landesliga! Der 1.FC Monheim hat das führende Zepter wieder in der Hand nach ihrem 3:1-Erfolg im Topspiel gegen den SC 1911 Kapellen-Erft.

Die Partie brauchte die vollen 90 Minuten um wirklich entschieden zu sein. Florian Schikowski machte erst in der 90. Spielminute mit seinem 3:1-Treffer endgültig den Deckel drauf.

Trainer des 1.FC Monheim, Dennis Ruess, erwähnte bereits vor dem Gipfeltreffen gegenüber RevierSport, dass der Oberliga-Absteiger nicht das Ziel hat um den Klassenerhalt zu spielen. Der Aufstieg soll es dann schon sein.

Mit der Übernahme der Tabellenführung am 18. Spieltag ist der erste Schritt in die richtige Richtung schon einmal getan: "Es war für uns erst einmal wichtig die drei Punkte zu holen. Der Sieg war aus meiner Wahrnehmung auch nicht unverdient. Man hat schon gemerkt, dass wir die sachlichere und reifere Mannschaft waren. Im ersten Durchgang waren wir spielbestimmend und hätten nach dem 1:0 nachlegen müssen. So kommt Kapellen-Erft wieder in die Partie mit dem Treffer kurz vor der Halbzeit. Sie hatten schon offensiv ein brutales Tempo. Daher waren wir danach um Stabilität bemüht und haben uns dann den Sieg in der zweiten Hälfte durch eine konzentrierte Leistung erarbeitet. Die Meisterschaft ist aber noch lange nicht entschieden. Da kann noch so viel passieren. Eine wirkliche Tendenz wird es in unserer Gruppe wahrscheinlich erst fünf bis sechs Spieltage vor Schluss geben."

Wir haben uns mittlerweile eine Art der Favoritenrolle erarbeitet und da kommt jedes Team mit nochmal mehr Motivation in die Partie gegen dich. Das nehmen wir jetzt so an und sehen das als tolle Herausforderung. Fabian Nellen

Kapellen-Erft auf der Gegenseite verliert erstmals seit dem 7. Spieltag die Tabellenführung.

Für Coach Fabian Nellen aber noch lange kein Grund zur Panik: "Wir hätten natürlich gerne gewonnen - aber nein, kein Grund zur Panik. Wir haben in unseren Möglichkeiten ein gutes Spiel gezeigt. Am Ende muss man sich eingestehen, dass Monheim einfach auf jeder Position individuell besser besetzt ist. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel und haben das Ziel so lange wie möglich oben dran zu bleiben. Am Wochenende geht es gegen den 1.FC Viersen, das wird auch unangenehm. Wir haben uns mittlerweile eine Art der Favoritenrolle erarbeitet und da kommt jedes Team mit nochmal mehr Motivation in die Partie gegen dich. Das nehmen wir jetzt so an und sehen das als tolle Herausforderung."