Landesligist ESC Rellinghausen wollte am vergangenen Spieltag zum vierten Mal in Serie ungeschlagen bleiben, aber es sollte anders kommen. Die Partie wurde abgesagt.

Eigentlich sollte der ESC Rellinghausen am Samstagnachmittag ein Auswärtsspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter absolvieren.

Doch dazu kam es nicht, denn die Partie wurde abgesagt, weil der Rasenplatz an der Düffelsmühle aufgrund der starken Regenfälle unbespielbar war. Schiedsrichter Jan Kelleter entschied sich dazu, das Spiel gar nicht erst anzupfeifen.

Besonders ärgerlich für Rellinghausen: Der Essener Landesligist hatte am Spieltag bereits die weite Reise nach Kalkar auf sich genommen und erfuhr erst kurzfristig von der Absage. Diese mangelnde Kommunikation sorgte bei ESC-Trainer Sascha Behnke verständlicherweise für großen Frust.

"Ein Platzwart hatte uns gesagt, dass der Gegner eigentlich bereits nach dem Abschlusstraining am Freitag das Spiel absagen wollte, aber der Trainer dafür unbedingt spielen wollte. Der Wortlaut war, dass die Stadt den Platz ja nicht gesperrt hätte. Auf dem Platz war aber nichts möglich", ärgerte sich der Coach.

Uns also insgesamt 222 Kilometer kommen zu lassen und das Spiel nicht von selbst abzusagen, ist wirklich eine absolute Frechheit. Das ist eine bodenlose Frechheit, was Hö-Nie da veranstaltet hat. Einem Amateursportler so etwas anzutun, da bin ich entsetzt. Sascha Behnke.

Behnke weiter: "Ich bin von meinem Zuhause bis zu dem Platz von Hö-Nie 111 Kilometer gefahren. Uns also insgesamt 222 Kilometer kommen zu lassen und das Spiel nicht von selbst abzusagen, ist wirklich eine absolute Frechheit. Das ist eine bodenlose Frechheit, was Hö-Nie da veranstaltet hat. Einem Amateursportler so etwas anzutun, da bin ich entsetzt. Das geht gar nicht und da muss sich der Verband auch was einfallen lassen. Ich bin richtig geladen. Das ist unfassbar."

Durch die Spielabsage und die gleichzeitigen Ergebnisse der Konkurrenz rutschte Rellinghausen auf den Relegationsrang ab. Nach 17 Partien haben die Behnke-Schützlinge 20 Punkte auf dem Konto. Mit einem Sieg im Nachholspiel beim SV Hönnepel-Niedermörmter (noch nicht terminiert) würde der ESC wieder auf einen Nichtabstiegsplatz klettern.

Der volle Fokus liegt aber zunächst auf dem kommenden Kellerduell gegen die Spvgg Sterkrade-Nord. Die Gäste sind zwar Drittletzter, zeigten sich aber zuletzt in einer starken Verfassung und holten aus den vergangenen vier Partien zehn Punkte. Nach dem Sterkrade-Spiel trifft Rellinghausen in diesem Jahr noch auf den SV Scherpenberg und 1. FC Lintfort.