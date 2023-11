Landesliga: Westfalia-Hammer! Christian Knappmann kehrt auf die Trainerbank zurück

Hammer in der Landesliga! Der SC Westfalia Herne vollzieht nach 15 Spieltagen einen Trainerwechsel. Ein alter Bekannter übernimmt für Hayrettin Celik.

15 Spiele und 32 Punkte: Diese Zahlen sind für die Verantwortlichen des SC Westfalia Herne zu wenig. Denn die Verantwortlichen um Sportchef Michael Strzys haben eine unpopuläre Entscheidung getroffen. Zumindest unpopulär, wenn man nach der Punkteausbeute ausgeht.

Trainer Hayrettin Celik ist nämlich trotz der 32 Zähler, Platz zwei und nur zwei Punkten Rückstand auf den anvisierten 1. Tabellenrang seinen Job los.

Und auch der Nachfolger steht fest: Christian Knappmann übernimmt wieder am Schloss Strünkede. Das bestätigte Benjamin Backes, Vorstandsmitglied und Pressesprecher bei der Westfalia, am Samstagmorgen gegenüber RevierSport. Am Samstagvormittag (25. November 2023) wird die Westfalia diese Personalie offiziell verkünden.

Für Knappmann, der sich am Samstagmorgen noch nicht zu diesem Thema äußern wollte, ist es die zweite Amtszeit in Herne. Der Ex-Profi war bereits vom 1. Juli 2016 bis zum 4. Oktober 2021 beim SC Westfalia Herne unter Vertrag. Zuletzt betreute er den TuS Bövinghausen, schmiss jedoch hin - RevierSport berichtete - und war auch bei Regionalligist Rot Weiss Ahlen im Gespräch. Doch für Knappmann führen alle Wege nach Herne zurück.

Christian Knappmann als Trainer: Mintard, Kray, Bövinghausen - und zurück zum SC Westfalia Herne

Der 42-jährige Knappmann, der einst dreimal Torschützenkönig der Regionalliga West wurde, erlebte als Profi seine beste Zeit beim Wuppertaler SV. Hier war er zwischen 2011 und 2013 aktiv und erzielte im Trikot der Rot-Blauen in 55 Begegnungen satte 42 Buden! Von Dezember 2022 bis April 2023 leitete er auch die WSV-Geschäftsstelle.

Nach seinem Herne-Aus im Oktober 2021 war er nicht nur für den Wuppertaler SV tätig, sondern auch Scout für den ehemaligen Drittligisten Türkgücü München (22. Oktober 2021 bis 31. März 2022), Trainer bei Blau-Weiß Mintard (1. Januar 2022 bis 29. November 2022), Coach beim FC Kray (1. Dezember 2022 bis 3. April 2023) und zuletzt war er für den TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen verantwortlich. Diese Amtszeit dauerte vom 4. April 2023 bis zum 17. Oktober 2023. Nun, ab dem 25. November 2023, ist er wieder Trainer des SC Westfalia Herne.