Landesliga Niederrhein 2: Niederwenigern-Coach Kraushaar erwartet "eine ganze Menge"

Die Sportfreunde Niederwenigern lauern in der Landesliga Niederrhein 2 auf Rang zwei. Trainer Marcel Kraushaar zeigt sich zufrieden und kennt die Gründe für den Erfolg.

Nach dem Abstieg aus der Oberliga Niederrhein in der Saison 2021/22 verlief das erste Jahr für die Sportfreunde Niederwenigern in der Landesliga wie erhofft. Hinter der DJK Adler Union Frintrop gab sich die Mannschaft von Trainer Marcel Kraushaar am Saisonende mit dem zweiten Platz zufrieden.

Auch in der aktuellen Saison sieht es in der Landesliga Niederrhein 2 ähnlich aus. Nach 17 Spieltagen stehen die Sportfreunde mit 33 Zählern auf Rang zwei. Nur zwei Punkte trennen das Team vom Tabellenersten BW Dingden - und Niederwenigern hat noch zwei Nachholspiele zu absolvieren.

Seit drei Jahren steht Kraushaar als Chefcoach an der Seitenlinie der Sportfreunde. Zuvor war er als Co- und U19-Trainer tätig. Seine Bilanz zur bisherigen Saison: “Wir sind total zufrieden. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten in der Landesliga Fuß fassen. Damit sind wir in der letzten Saison gestartet und machen jetzt damit weiter.”

Kraushaar hat es also geschafft, sich mit seiner Mannschaft in der Landesliga zu etablieren. Der Grund dafür: die Teamchemie. “Bei uns passt es vom Kader her einfach. Wir konnten einige Akteure halten und haben ein paar junge Spieler dazu bekommen. Für uns ist es extrem wichtig, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft gut ist. Nur wenn es neben dem Platz optimal läuft, kann man auch die gewünschte Leistung in der Liga bringen”, erklärt Kraushaar.

Der Trainer ergänzt: “Wir haben einen breiten Kader. Wenn wir Ausfälle haben, können wir die super kompensieren und mit Qualität nachlegen. Das hat uns in einigen Spielen schon gerettet.”

Trotz des aktuellen Erfolgs rede man in der Mannschaft noch nicht vom Aufstieg, verrät der 32-Jährige: “Wir haben schon vor der Saison daran gedacht, dass wir da oben mitspielen können. Der Aufstieg ist in der Mannschaft aber aktuell kein Thema. Wir wissen, wie schnelllebig Fußball ist. Die Saison ist noch lang und es kann viel passieren. Wir haben uns kleinere Etappenziele bis zur Winterpause gesetzt, an denen wir arbeiten.“

Bis dahin stehen noch fünf Ligaspiele auf dem Plan der Sportfreunde. Der Fokus liege erstmal auf der anstehenden Partie am Samstag (16 Uhr) gegen den VfB Speldorf, erklärt der Niederwenigern-Coach. “Ich erwarte eine ganze Menge. Speldorf hat eine ordentliche Mannschaft. Die machen das gut und haben einige Spieler dabei, die schon höherklassig gespielt haben. Der VfB konnte schon einige Gegner von oben ärgern.“

Kraushaar zeigt sich vor der Partie aber zuversichtlich: “Wir kennen unsere Qualität und sind aktuell in einer guten Phase. Nach einer kurzen Schwächephase haben wir uns wieder erholt und sind auf Kurs. Wenn wir an die Leistungen aus den letzten Spielen anknüpfen können, dann können wir drei Punkte holen.”