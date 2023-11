Landesliga Niederrhein 1: Gipfeltreffen in der Landesliga - Wer übernimmt die Vorherrschaft?

Der 1.FC Monheim spielt eine fast makellose Saison in der Landesliga Niederrhein 1. Tabellenführer ist jedoch der SC 1911 Kapellen-Erft. Am Wochenende kommt es zum Showdown.

Jede Serie im Fußball reißt über kurz oder lang. Da ist auch die Ungeschlagen-Serie des Landesligisten, SC 1911 Kapellen-Erft, keine Ausnahme.

Den 1.FC Monheim wird es freuen, denn in den ersten 16 Partien unterlief Kapellen-Erft kein einziger "Ausrutscher" (13 Siege und drei Remis). Der SC führte dementsprechend die Tabelle mit 42 Zählern souverän an. Am Wochenende erlaubte sich der Partnerverein von Borussia Mönchengladbach allerdings den ersten Schnitzer in der laufenden Saison. Durch die 0:1-Niederlage gegen den VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler rückt der 1.FC Monheim an den Sportclub aus Grevenbroich heran.

An der Tabellenspitze ist nun kuscheln angesagt, denn einzig und allein das bessere Torverhältnis vom SC 1911 Kapellen-Erft (47:13, 1.FC Monheim schoss 41 Buden) trennt die beiden Kontrahenten um den direkten Aufstieg in die Oberliga Niederrhein.

Einen spannenderen Titelkampf hätten sich die neutralen Zuschauer wohl kaum wünschen können. Gerade in der heißen Phase der Hinrunde treffen die beiden Spitzenteams am kommenden Freitag aufeinander. Der 1.FC Monheim darf als Hausherr zum Kampf der Giganten bitten.

Fabian Nellen, der Coach des SC 1911 Kapellen-Erft, blickt entspannt auf das Gipfeltreffen und macht Unterschiede erkennbar: "Monheim geht als Favorit in die Partie. Sie haben den stärksten Kader der Liga, der mit unfassbar hoher individueller Qualität bestückt ist. Die Herangehensweise ist durchaus verschieden. Monheim wird von Anfang an das Ziel Aufstieg gehabt haben. Bei uns sieht das deutlich anders aus. Unser Maßstab war immer der Klassenerhalt. Da ist es schon ein wenig überraschend wo wir gerade stehen, aber mit Sicherheit nach dem Lauf, den wir hatten, kein Zufall mehr. Wir sind jetzt da oben und wollen dort auch bleiben. Das Ziel sind die drei Punkte. Dafür werden wir aber eine Top-Leistung abrufen müssen."

Der Oberliga-Absteiger des letzten Jahres, der 1.FC Monheim, möchte so schnell es geht wieder zurück in die fünfte Liga des deutschen Fußballs. Trainer Dennis Ruess will dieses Vorhaben angehen und zeigt sich hochmotiviert vor dem Topspiel am Freitagabend (19.30 Uhr): "Wir sind sicher nicht angetreten um den Klassenerhalt zu sichern. Unsere Ambitionen sind oben mitzuspielen und so lange wie möglich ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitzureden. Am Freitag wird keiner Meister, aber es hat mit Sicherheit Topspielcharakter. Beide Mannschaften haben bisher nicht viel falsch gemacht und Kapellen-Erft steht nicht ohne Grund ganz oben. Wir spielen zuhause und sind als Tabellenzweiter Herausforderer. Wir alle freuen uns auf den Anpfiff und werden sehen ob das Spiel die Erwartungen erfüllen wird."