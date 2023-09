LL NR 2: Ein Abbruch, dritte Pleite in Serie für Kray, FSV Duisburg überrascht

In der Landesliga Niederrhein war richtig was los. Es gab einen Abbruch und zwei Überraschungen.

Am Samstag sollte es in der Landesliga Niederrhein 2 bereits losgehen. Doch die Partie zwischen Sterkrade-Nord und den SF Niederwenigern wurde nicht beendet.

Kurz vor Schluss passierte es: Die Spieler von Sterkrade-Nord reklamierten einen Elfmeter für sich, Schiedsrichter Philipp Heuser und sein Gespann sahen das aber anders und ließen weiterspielen. Sie zeigten eine Nachspielzeit von fünf Minuten an. Doch zu dieser kam es erst gar nicht.

Der Grund: Zwei Sterkrader kassierten wegen Meckerns jeweils Gelb-Rot und plötzlich schickte der Schiedsrichter die Mannschaften in die Kabine. Spielabbruch an der Lütticher Straße! Heuser soll sich wohl bedroht gefühlt haben.

Am Sonntag gab es dann keinen Abbruch mehr, dafür zwei Überraschungen, durch die Niederwenigern auch ohne zu Ende gespielt zu haben, an der Spitze blieb.

Die größte Überraschung: Der Zweite SV Biemenhorst verlor gegen das Kellerkind FSV Duisburg zuhause mit 1:2. Tyler Nkamanyi traf doppelt für die Duisburger, die damit den Sprung an die Spitze von Biemenhorst verhinderten.

Scherpenberg nutzte das aus und ist nun punktgleich Dritter nach dem 2:0-Heimsieg gegen BW Dingden. Oben dran sind nun auch BW Mintard nach dem 2:0 beim ESC Rellinghausen und Löwick nach dem 3:2 beim SV Hönnepel-Niedermörmter.

Hö-Nie. damit weiter Letzter - ohne einen einzigen Punkt auf dem Konto. Das riecht schon früh nach der Bezirksliga. Statt nach unten will der FC Kray eigentlich wieder nach oben in die Oberliga Niederrhein.

Doch am Sonntag gab es bereits die dritte Pleite in Serie, der gute Saisonstart ist vergessen. Gegen die SG Essen-Schönebeck gab es eine 1:2-Heimpleite. Zwar brachte Danilo Curaba die Krayer in Führung. Doch ein Doppelpack von Nabil El-Hany entschied das Essener Derby zugunsten der Gäste.

Kray damit bereits sechs Zähler hinter Spitzenreiter Niederwenigern - die das Abbruch-Spiel noch nicht gewertet haben. Das torreichste Spiel gab es in Frohnhausen, wo die Gäste vom SV Budberg mit 5:3 siegten. Und das trotz der Tatsache, dass der VfB früh mit 2:0 führte. Budberg egalisierte auf 2:2 - dann kassierte Frohnhausen zwei Mal Gelb-Rot und das nutzte Budberg aus.