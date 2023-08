Steele 03/09: Verpatzter Saisonstart! "Wir liegen aktuell am Boden"

Drei Spiele und nur ein Punkt: Die Spielvereinigung Steele 03/09 hat den Landesliga-Saisonstart in den Sand gesetzt. Der Trainer hofft, dass der Knoten im Essener Derby platzt.

0:0 gegen SGE Bedburg-Hau, 2:5 gegen die Sportfreunde Niederwenigern und 0:3 gegen PSV Wesel-Lackhausen: Die Spielvereinigung Steele 03/09 hat sich den Saisonstart in die Landesliga wahrlich anders vorgestellt.

RevierSport hat nach der jüngsten Pleite in Wesel mit 03/09-Trainer Dirk Möllensiep gesprochen.

Dirk Möllensiep über...

... das 0:3 in Wesel-Lackhausen: "Nach einem 0:3 hört sich das blöd an, aber wir hätten das Spiel gewinnen können. Leider machen wir aber aktuell vorne die Dinger nicht rein und kassieren hinten einfach zu viele Treffer, wir begehen auch blöde Fehler. Da wird ein Einwurf zum Gegenspieler geworfen und Ballannahmen- sowie mitnahmen funktionieren nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir uns am viertletzten Spieltag befinden und zwölf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz haben. Die Jungs machen sich aktuell einfach viel zu viel Druck. Es ist ein Kopfproblem."

... die Trainingsmethoden: "Ich werde jetzt kein Straftraining oder dergleichen ansetzen. Wir müssen das alles vernünftig analysieren und in die Köpfe der Spieler kommen. Deshalb werden wir in dieser Woche viele Gespräche führen. Die Jungs müssen wieder frei werden, dann kommt auch die Leistung zurück."

... den nächsten Gegner: "Wir kennen den VfB Frohnhausen in- und auswendig. Das gilt aber auch umgekehrt. Da kann niemand den anderen überraschen. Ich erwarte ein enges Spiel, in dem es emotional zugehen wird. Wir liegen aktuell am Boden, wollen aber natürlich im Derby gegen Frohnhausen den Bock umstoßen. Eigentlich ist das jetzt der perfekte Gegner für unsere Situation."

... das Saisonziel: "Wir versuchen uns immer weiterzuentwickeln. Wir konnten im Sommer den Kern der Mannschaft halten. Wir peilen schon einen einstelligen Tabellenplatz an. Aber, klar: Priorität genießt der Klassenerhalt. Diesen wollen wir so frühzeitig wie nur möglich sichern."

... mögliche Nachverpflichtungen: "Die sind nicht geplant. Der Kader ist groß und gut genug, um unsere Ziele zu erreichen."