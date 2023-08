Westfalia Herne: Celik über Auftaktsieg in Unterzahl und Kulisse am "Schloss"

Im Duell der Westfalenliga-Absteiger ging der SC Westfalia Herne gegen Hordel als Sieger vom Platz. Die kämpferische Leistung wurde von den Fans honoriert - ganz zur Freude des Trainers.

Nach zwei Abstiegen in den letzten beiden Saisons hatten sich die Gastgeber von Westfalia Herne für den Landesliga-Auftakt viel vorgenommen.

Das Ziel des Vereins ist es, eine gute Runde zu spielen und im Rennen um Platz eins mindestens mitzumischen. Einen Schritt in die richtige Richtung hat die Westfalia am ersten Spieltag machen können.

Obwohl sie über weite Strecken der Partie in Unterzahl agieren musste, durfte Hayrettin Celiks Mannschaft in einem zerfahrenen Spiel vor knapp 200 Zuschauern einen 2:1-Sieg bejubeln.

Nach dem Abpfiff hatte RS die Möglichkeit, mit dem Trainer zu sprechen:

Celik über den Auftaktsieg:

Es tut gut, mit einem Sieg in die Saison zu starten. Am Anfang war die Partie noch etwas zerfahren, dann gab es den Platzverweis und wir spielen knapp 50 Minuten in Unterzahl, also länger als eine komplette Halbzeit. Aber wir haben kämpferisch dagegen gehalten, hatten auch zu zehnt unsere Chancen und waren über große Teile der Partie die spielbestimmende Mannschaft.

Leider haben wir unsere Möglichkeiten nicht schon früher genutzt, so wurde es dann nochmal richtig spannend. Am Ende hätten wir sogar noch das 3:1 machen können. Unterm Strich war es ein gelungener Auftakt und der Fokus liegt jetzt auf dem kommende Spiel gegen YEG Hassel (20. August, 15 Uhr Anm. d. Red.).

Celik über Gelb-Rot nach 33 Minuten:

Ferhat Mumcu war schon verwarnt, geht dann trotzdem von hinten in den Gegenspieler rein, der nimmt den Kontakt aber auch dankend an. Wenn ich vorbelastet bin, muss ich in solchen Situationen einfach cleverer agieren, denn wenn ich so reingehe, nehme ich auch Gelb-Rot in Kauf.

Schlussendlich hätte aber ebenso ein Hordeler Spieler schon vorher die Ampelkarte sehen können, dass es dann einen von uns trifft, ist natürlich super unglücklich. Ich glaube insgesamt gab es für beide Seiten ein oder zwei zweifelhafte Situationen. Aber gut, wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler. In dem Moment war es eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters, die wir akzeptiert haben und da am Ende die Punkte bei uns geblieben sind, ist es mir jetzt auch ehrlich gesagt total egal.

Herne: Ergin - Bouachria, Prudetskiy, Dilek, Collins Agita (46. Ablak) - Silaj, Cisse - Hamza (53. S. Sezen), Erdogan (53. Gülcan, 90+2 Uzun), Mumcu - B. Sezen (53. Schuster) Ergin - Bouachria, Prudetskiy, Dilek, Collins Agita (46. Ablak) - Silaj, Cisse - Hamza (53. S. Sezen), Erdogan (53. Gülcan, 90+2 Uzun), Mumcu - B. Sezen (53. Schuster) Hordel: Slupski - Schultze, Hennemann, Erdelt, Schürmann (28. Nkam) - Khan, Rudolph (71. Sareyko) - Krawinkel, Toku, Can (55. Tonye) - Morgen Schiedsrichter: Sebastian Schitzik Gelb-Rot: Mumcu (33.); Hennemann (76.) Zuschauer: 197

Celik über die neu zusammengestellte Mannschaft:

Am Sonntag konnte man sehen, was das Team auszeichnet. Wir haben uns in Unterzahl nicht aufgegeben, sondern, im Gegenteil, uns immer wieder Chancen herausgespielt. Alle haben sich reingehängt und Einsatz gezeigt. Das wurde am Ende auch von den Fans honoriert.

Celik über die Kulisse:

Man hat zu Beginn gemerkt, dass der ein oder andere vor so einer Kulisse noch nicht gespielt hat und deshalb etwas nervöser war. Aber letztendlich haben wir mit Wille und Herz gespielt, Attribute die hier nach Herne gehören. Am Ende sind wir deswegen einfach nur glücklich und genießen den Moment total. Siege machen nochmal mehr Spaß, wenn man sieht, was hier nach Abpfiff los ist. Von den Fans mit teilweise stehenden Ovationen gefeiert zu werden gibt uns ein gutes Gefühl, das wir für die Folgewoche gerne mitnehmen. Danke an jeden Einzelnen der da war!