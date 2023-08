VfB Frohnhausen: Zwei Neue! Auch ehemaliger Spieler des KFC Uerdingen unterschreibt

Der VfB Frohnhausen gastiert am Mittwoch ab 20 Uhr bei Arminia Klosterhardt. Vor dem 2. Spieltag haben die Essener zwei weitere Zugänge präsentiert.

Der VfB Frohnhausen ist mit einem 1:1-Remis gegen den VfB Speldorf gestartet. Ein ordentlicher Saisonbeginn, wie Trainer Issam Said befand. Am Mittwoch (9. August, 20 Uhr) geht es schon weiter für die Essener. Dann steht die kurze Fahrt nach Oberhausen zu Arminia Klosterhardt an.

Vor dem Spiel gab Said zwei weitere Personalien bekannt. Die Südkoreaner Jihwan Yun (zuletzt FC Kray) und Seok-kyoung Yoo (Firtinaspor Herne) schließen sich Frohnhausen an. Sind aber für das Spiel in Klosterhardt noch kein Thema.

"Jihwan hat eine top Ausbildung in Erfurt, Dresden und Duisburg genossen. Er hat auch in der Oberliga beim KFC Uerdingen gespielt. Wenn wir ihn in Topform bekommen, dann wird er auf der Zehner-Position eine Waffe sein. Doch wir müssen mit ihm noch arbeiten. Er hatte zuletzt etwas den Spaß am Fußball verloren und muss sich wieder herankämpfen", sagt Said über den 21-jährigen Offensivspieler.

Derweil ist Yuns Landsmann Seok-kyoung Yoo für die Defensive eingeplant. Der 24-jährige ist ein gelernter Linksverteidiger. "Auch er konnte uns im Training überzeugen. Er ist lauf- und kampfstark. Er wird unsere linke Seite bereichern", hofft Said.

Aktuell stehen die Frohnhauser bei 24 Feldspielern und drei Torhütern, doch Said ist mit der Kaderplanung noch nicht fertig. Ein Offensiv- und ein Defensivspieler sollen in den nächsten Tagen noch kommen. "Wir spielen in einer 20er Liga, Herbst und Winter werden lang. Wir müssen auf Verletzungen und Krankheiten vorbereitet sein. Deshalb will ich die Mannschaft auch breiter aufstellen", erklärt er.

Und was geht für den VfB am Mittwochabend am Hans-Wagner-Weg? Said antwortet: "In Klosterhardt haben wir uns immer schwergetan. Das ist ein starker Gegner, der uns in der Vergangenheit nie so richtig lag. Aber wir haben eine junge und hungrige Mannschaft, die sich auch gegen Klosterhardt einen Punkt erkämpfen kann. Gegen Speldorf hatte ja auch kaum jemand mit uns gerechnet. Wir wollen erneut überraschen."