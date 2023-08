Kreispokal: Westfalia Herne haut Westfalenliga-Vertreter raus - "Es ist wieder Leben im Verein"

Der SC Westfalia Herne ist erfolgreich in die Pflichtspiel-Saison 2023/2024 gestartet. Im Kreispokal besiegte der Landesligist einen Westfalenliga-Vertreter.

Die lange Vorbereitung hatte am letzten Sonntag für Westfalia Herne ein Ende. Es stand das erste Pflichtspiel 2023/2024 auf dem Programm. Und die Premiere ist gelungen.

Mit 3:0 besiegte die Westfalia im Kreispokal-Derby den SV Sodingen. Luca Alexander Happe (57., Eigentor), Ferhat Mumcu (59.) und Abdul Afiz Tholley (74.) erzielten vor 250 Zuschauern die Tore am Schloss Strünkede. Am Sonntag (13. August, 15.30 Uhr) steht dann der Landesliga-Auftakt gegen die DJK TuS Hordel auf der Agenda.

Einen Tag nach dem Pokal-Erfolg sprach RevierSport mit Westfalia-Trainer Hayrettin Celik.

Hayrettin Celik, wie bewerten Sie den Erfolg gegen Sodingen?

Die Art und Weise war schon stark. Das Spiel hatte nur einen Sieger verdient und das war Westfalia Herne. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Ich muss sagen, dass das sehr nah an der Perfektion war. Aber wir müssen das schnell wieder aus den Köpfen bekommen. Es beginnt eine neue Woche und die Vorbereitung auf den Ligaauftakt.

Inklusive der sechs Testspiele ist die Westfalia seit nunmehr sieben Begegnungen in Folge ungeschlagen. Woher kommt diese Stärke?

Wir haben nach den Abstiegen bei den Verpflichtungen sehr auf den Charakter geachtet. Die Jungs sind da von der Mentalität und den Charakterzügen her so, dass sie demütig sind. Das sind alles saubere Jungs. Der Zusammenhalt ist im Team groß. Der Verein, die Fans, die Stadt alle stehen wieder hinter Westfalia Herne. Der Verein lebt wieder. Und das alles spiegelt sich dann auch in unseren Leistungen wider.

Was erwarten Sie jetzt gegen Hordel und welches Saisonziel verfolgt Westfalia Herne?

Wir werden mit einer breiten Brust auflaufen. Aber wir respektieren natürlich auch den Gegner. Trotzdem wollen wir in dieser Saison viel mehr auf uns und unsere Leistung schauen und uns weniger mit dem Rivalen beschäftigen. Denn so selbstbewusst sind wir: Wenn wir performen, muss uns erst einmal jemand in der Landesliga schlagen. Ziele? Da müssen wir wirklich von Woche zu Woche schauen. Es muss alles passen, um am Ende oben zu stehen. Damit verrate ich ja schon auch das Ziel: Wir wollen natürlich um Platz eins mitmischen. Aber das geht nur mit Geduld, viel Fleiß und harter Arbeit.