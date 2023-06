Essener Landesligist findet neuen Torjäger - "Im letzten Moment"

Der ESC Rellinghausen hat einen neuen Stürmer gefunden. Er kommt von einem Oberliga-Aufsteiger.

Der ESC Rellinghausen hat seinen Kader für die kommende Saison in großen Teilen zusammen. Zuletzt fehlte der Mannschaft von Trainer Sascha Behnke allerdings noch ein Stürmer.

Auch in dieser Hinsicht konnte der Essener Landesligist nun Vollzug melden - "im letzten Moment", wie der Verein in einem Facebook-Beitrag in Anlehnung an die Wechselfristen schreibt. Berkan Eken soll in der kommenden Saison für die 06er auf Torejagd gehen. Der 23-Jährige kommt vom FC Büderich nach Rellinghausen.

Dort verbrachte Eken die Rückrunde der abgelaufenen Saison und feierte den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein. Er trug ein Tor in acht Einsätzen dazu bei. Eine deutlich bessere Quote konnte der Angreifer in seiner Zeit beim A-Ligisten Essener SG vorweisen: hier waren es 51 Tore in 42 Einsätzen unter Trainer Leon Nolte, der inzwischen als Assistenzcoach beim ESC fungiert.

Schon im Winter wollten die Rellinghäuser Eken ins Team holen, jetzt hat es im zweiten Anlauf geklappt. "Er wird unser Spiel in vorderster Reihe variabler machen", schreibt der ESC.

ESC Rellinghausen: Der Kader 2023/24

Neuzugänge: Berkan Eken (FC Büderich), Edisher Ugrekhelidze (ETB SW Essen), Zaven Varjabetyan, Leon Lieske (beide VfB Frohnhausen), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, Ife-Oluwa Emmanuel Awolaja (beide Arminia Klosterhardt U19), Eldor Gashi, Jost Guinand (beide Essener SG), Baki Mellova, Linus Butz (beide ETB SW Essen U19), Jim Conor Baudenbacher (SC Velbert), Dennis Hornig (Teutonia Überruhr), Yannick Kowald (eigene zweite Mannschaft), Yaw Osei Awuah (FC Kray U19)

Verlängerungen: Julian Bluni, Eugen Pirogov, Erik May, Simon Neuse, Niklas Piljic, Dominik Huxholt, Robin Wicker, Luca Krämer, Mikael Antunes Maeder Moreira, Aiman Salmi, Jakob Zec, Tom Holz, Nico Beckmann, Julian Haase, Reid Osei, Serkan Özer