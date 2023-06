VfB Speldorf: Doch kein Wechsel nach Mülheim! Oberliga-Stürmer bleibt in Essen

Der VfB Speldorf muss einen Rückschlag in der Kaderplanung hinnehmen. Der "Königstransfer" kommt doch nicht zu Stande. Calvin Küper bleibt in Schonnebeck.

Am 30. April 2023 stellte der VfB Speldorf einen neuen Stürmer für die Saison 2022/2023 vor: Calvin Küper unterschrieb beim damaligen Bezirksligisten, der mittlerweile in die Landesliga aufgestiegen ist. Er sollte von der Spielvereinigung Schonnebeck nach Mülheim wechseln.RevierSport berichtete.

"Ich freue mich sehr, zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Für mich ist das vor allem eine Herzensangelegenheit, da ich in diesem Verein das Fußball spielen gelernt habe und ich richtig Bock auf das Projekt habe. Unabhängig davon in welche Liga es geht", erklärte der oberligaerfahrene Stürmer.

Das war einmal. Denn der Wechsel kommt doch nicht zustande. Küper bleibt in Essen-Schonnebeck und wird weiter in der Oberliga Niederrhein auf Torejagd gehen. Der 22-Jährige sagt gegenüber RevierSport: "Ich kann bestätigen, dass ich in Schonnebeck bleibe."

In Speldorf scheint man seinem einzigen Jugendspieler den "Rückzieher" nicht böse zu nehmen. Neu-Trainer Bartosz Maslon meint gegenüber RS: "Wir sind auf den Jungen nicht sauer oder dergleichen. Besser ist doch, wenn so etwas vor der Saison als während der Spielzeit passiert. Natürlich ist Calvin ein guter Spieler, den ich gerne im Kader hätte. Aber am Ende des Tages müssen das beide Seiten wollen. Alles andere macht doch keinen Sinn. Wir wünschen ihm weiter viel Erfolg bei der Spielvereinigung Schonnebeck."

Calvin Küper kehrte einst nach keinen zwei Monaten aus Wattenscheid nach Schonnebeck zurück

Küper schoss in der Oberliga-Niederrhein-Spielzeit 2022/2023 in 28 Einsätzen 13 Tore. Insgesamt kommt der ehemalige Spieler der SG Schönebeck und SG Wattenscheid 09 auf 57 Oberliga-Einsätze (25 Tore), zudem kam er zu Beginn der Saison zu einem Regionalliga-Einsatz für die SG Wattenscheid 09 - und kehrte nach Schonnebeck zurück.

Küper war nämlich im Sommer 2022 nach Wattenscheid gewechselt und Ende August 2022 spielte er wieder am Schetters Busch. Irgendwie scheint er Schonnebeck nicht verlassen zu können.