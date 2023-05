Mülheims beste Torjäger: Nächster knackt die 50-Tore-Marke

In vielen Ligen entbrennt neben der Meisterschaft auch das Rennen der besten Torjäger. In Mülheim holte ein sechsfacher Schütze am Sonntag auf.

Neben den Torjägerlisten in den einzelnen Ligen nehmen Mülheims Amateurfußballer mittlerweile auch den bundesweiten Vergleich ins Auge. Denn die hiesigen Klubs haben gleich zwei heiße Eisen im Feuer. Das ist der aktuelle Stand der besten Knipser.

Alle in den Schatten stellt nach wie vor Maren Schönherr. Die Torjägerin des SV Raadt feierte mit ihrer Mannschaft am Wochenende den Aufstieg in die Bezirksliga. Allerdings kampflos, so dass sie weiter bei 86 Treffern steht. Niemand in Deutschland – weder männlich noch weiblich – hat in dieser Saison mehr Tore erzielt. Allerdings zog Lucas Schneider vom C-Ligisten SSV Hagen mit nun ebenfalls 86 „Hütten“ gleich.

Unter den besten Knipsern des Landes taucht seit seinem Neunerpack vor einigen Wochen auch Hatim Bentaleb vom 1. FC Mülheim auf. Der Sturmtank des 1. FC Mülheim fehlt bis auf Weiteres im Kader, bleibt aber auf Platz eins der besten Torschützen in den achten Ligen Deutschlands.

Mit 47 Toren steht Mervan Aydin von Fatihspor Mülheim in diesem Ranking mittlerweile wieder auf Rang drei. Er schoss am Sonntag sechs Tore beim 12:1-Erfolg seiner Mannschaft über Vierlinden II und könnte Bentaleb an den letzten Spieltagen sogar noch abfangen.

Nur noch knapp von den 53 Bentaleb-Toren entfernt ist Aydins Vereinskollege Sahin Duran. Mit nun 51 Buden für den C-Ligisten Fatihspor II liegt er im Kampf um Mülheims besten (männlichen) Torschützen bestens im Rennen.

Wie es in den anderen Ligen aktuell in Sachen Torjägern aussieht, hat die WAZ jeweils in einer Übersicht der besten Knipser zusammengefasst.