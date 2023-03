ESC Rellinghausen: Remis gegen Frohnhausen zu wenig – Trainer Behnke enttäuscht

Der ESC Rellinghausen bleibt im Abstiegskampf der Landesliga stecken. Gegen den Lokalrivalen VfB Frohnhausen kam die Mannschaft von Trainer Sascha Behnke nicht über ein 1:1 hinaus.

Den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Landesliga Niederrhein 3 hat der ESC Rellinghausen verpasst. Im Lokalderby gegen den VfB Frohnhausen stand am Ende ein gerechtes 1:1. Zu wenig für den ESC, der mit einem Sieg eigentlich den Abstand auf die Abstiegsränge vergrößern wollte, jetzt aber auf Rang zehn und damit einen Platz vor der Abstiegszone hängen bleibt.

Dabei spielte die Mannschaft von Trainer Sascha Behnke eine starke erste Halbzeit, in der sie den Gegner komplett dominierte und eigentlich mit einer höheren Führung in die Kabine hätte gehen müssen. Nach der gänzlich gegenteiligen zweiten Halbzeit musste man dann aber fast mit dem Remis zufrieden sein. Der ESC-Trainer zeigte sich nach Schlusspfiff enttäuscht über die vergebenen Chancen.

„Wenn man gegen einen Gegner spielt, der unten drin steht, dann kann man den in so einer ersten Halbzeit auch mal mit 3:0 runterwirtschaften“, meinte der 44-Jährige. „Die Chancen müssen wir dann einfach nutzen, aber wenn man in der Situation dann selber unten festhängt, dann wollen solche Dinger einfach manchmal nicht rein.“

Mit einem Sieg gegen den Stadtrivalen hätte der ESC bis auf Rang acht der Tabelle klettern können und hätte den Vorsprung auf die Abstiegsränge zumindest vorerst auf sechs Punkte ausgebaut.

So aber bleibt es bei drei Zählern Vorsprung, den die Essener nun noch sechs Spiele lang verteidigen müssen. „Der eine Punkt zuhause gegen Frohnhausen ist definitiv zu wenig“, ärgerte sich Behnke über die verpasste Gelegenheit. „Man kann sagen, wir haben sie auf Abstand gehalten, aber es ist definitiv zu wenig. Wir müssen auch mal das Glück haben, dass wir gegen eine Mannschaft von oben in der Tabelle drei Punkte holen, so wie das die eine oder andere Mannschaft schon geschafft hat.“

Die Chance dazu bietet sich seiner Mannschaft am kommenden Sonntag. Dann muss der ESC nämlich auswärts beim FC Remscheid antreten. „Gerade auf diesem Platz muss man hinten sehr gut stehen“, weiß Behnke um die schwere der anstehenden Aufgabe. „Wir müssen dann auch schauen, wer eventuell noch alles ausfällt, aber einfach wird das mit Sicherheit nicht.“