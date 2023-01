Landesliga Westfalen: SV Wanne 11 schielt lieber nach oben

Der SV Wanne 11 ist mit seiner Hinrunde nicht sonderlich zufrieden. In der Rückrunde der Landesliga Westfalen 3 soll es besser laufen.

Das Verletzungspech verhinderte bislang eine bessere Platzierung des SV Wanne 11 in der Landesliga Westfalen 3. Dennoch befinden sich die schwarzen Raben weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. Geht es nach Trainer Frank Pepe, darf das auch gerne in der Rückrunde weitergehen. Die Wanner haben noch alle Chancen, wissen aber auch um die Gefahr, die die enge Gruppe 3 mit sich bringt.

Franko Pepe (Trainer SV Wanne 11) über …

… die Hinrunde in der Landesliga Westfalen 3: „Zum Ende hin sind wir eigentlich ganz zufrieden, auch wenn wir uns vor der Saison mehr erhofft hatten. Aber durch die vielen Langzeitverletzten und die Ausfälle mussten wir immer wieder umstellen. Fünf Punkte Rückstand auf den Ersten sind kein großer Abstand, das ist ordentlich. Aber die negativen Dinge haben überwogen. Wir haben gegen Mannschaften wie Kirchhörde oder Horst-Emscher, die jetzt gerade eher unten stehen, Punkte abgegeben, die nicht hätten sein müssen. Aber man muss auch sagen, dass alle immer alles gegeben haben.“

… personelle Veränderungen in der Winterpause: „Wir haben derzeit keine externen Zugänge geplant, da bin ich im Winter auch kein großer Fan von. Es kann sein, dass sich intern etwas tut; Spieler aus der zweiten Mannschaft hochkommen oder ähnliches. Außerdem bekommt man im Winter sowieso selten die Wunschspieler, die man sofort gebrauchen kann.“

… die Ziele für 2023: „Wir wollen weiter oben mitspielen und schielen da auch hin. Es macht doch mehr Spaß, oben mitzuspielen, als im Mittelfeld oder gegen den Abstieg (lacht). Mit dem Aufstieg beschäftigen wir uns aber nicht. Die Liga ist so ausgeglichen, dass wenn man drei, vier Spiele hintereinander verliert, schnell unten reinrutschen kann.“

… die Vorbereitung: „Wir werden die vier Wochen Zeit nutzen, um uns vorzubereiten. Vielleicht werden wir auch mal etwas Frische reinbringen, das ist gerade bei diesem Wetter gar nicht so schlecht für die Jungs (lacht). Eine Schwimm-Einheit oder ein Box-Training, wirklich geplant ist da aber noch nichts. Wir bleiben da flexibel. Drei Testspiele haben wir bisher geplant, eventuell kommt noch eins dazu.“