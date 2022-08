Landesliga: SSV Buer schießt sich ohne Cheftrainer zur Tabellenführung

Mit einem 8:1-Sieg gegen die SG Welper feierte die SSV Buer am vergangenen Sonntag ihren zweiten Saisonerfolg im zweiten Spiel und liegt dank des Torverhältnisses auf Platz eins.

Nachdem die SSV Buer bereits ihr Auftaktduell mit 4:2 gewinnen konnte, folgte am vergangenen Sonntag (21. August) ein richtiges Schützenfest: Mit 8:1 wurde die SG Welper abgeschossen. Somit stehen sechs Punkte aus zwei Spielen zu Buche. Dank des guten Torverhältnisses bedeutet das derzeit die Tabellenspitze in der Landesliga Westfalen Gruppe 3. Cheftrainer Misel Zec, der krank fehlte, verpasste den Kantersieg seiner Mannschaft. Er wurde von Co-Trainer Enzo Di Bari vertreten.

Auch ohne Zec erwischte die SSV Buer gegen den Gegner aus Hattingen einen perfekten Start. „Die ersten 15 Minuten sind wir wirklich gut ins Spiel gekommen. Wir sind bereits nach rund 20 Sekunden in Führung gegangen und hätten danach noch zwei oder drei Tore nachlegen können“, erzählte Di Bari. Mitte der ersten Hälfte habe die Mannschaft jedoch den Faden verloren und fing sich so den zwischenzeitlichen Ausgleich. Dennoch konnte der SSV Buer noch vor der Pause wieder in Führung gehen und drehte in der zweiten Hälfte dann so richtig auf. „Die Leistung in der zweiten Halbzeit war einfach überragend. Der Sieg hätte auch noch höher ausfallen können, aber das ist jammern auf hohem Niveau“, freute sich der Buerer Co-Trainer.

„Auf diesen Auftakt haben wir hingearbeitet. Wir wollten den Saisonstart vom letzten Jahr wiederholen, als wir die ersten drei Spiele gewonnen haben“, freute sich Zec über die Bilanz zu Beginn der neuen Spielzeit. Er ist dabei vor allem von der Stimmung innerhalb des Teams begeistert: „Die Einstellung in der Mannschaft ist top. Es macht Spaß, weil alle mitziehen und sich auch gegenseitig helfen und anfeuern“. Verbesserungspotenzial gibt es trotzdem: „Wir müssen noch die Schwächephasen wie nach dem 1:1 beim letzten Spiel minimieren.“

Nach Top-Start: Noch kein konkretes Tabellenziel

Der nächste Gegner am kommenden Wochenende (28. August, 15 Uhr) ist die SuS Kaiserau, die mit einem Sieg und einem Unentschieden aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Zec stellt sich auf ein hartes Stück Arbeit ein: „Gegen Kaiserau ist es immer schwierig. Das ist eine Mannschaft, die viel in Bewegung ist und viele Passstafetten hat. Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.“

Auf ein konkretes Saisonziel will sich der SSV-Trainer noch nicht festlegen. „Wir formulieren unsere Ziele erst nach dem fünften oder sechsten Spieltag. Aber wir wollen definitiv besser sein als in der Vorsaison", betont Zec. Das würde Platz sechs oder besser bedeuten, denn in der abgelaufenen Spielzeit landete Buer auf dem siebten Tabellenrang.