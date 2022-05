SV Burgaltendorf: 7 Jahre, 76 Tore - Stürmer geht zu Bezirksliga-Konkurrent

Nach sieben Jahren endet beim SV Burgaltendorf eine Ära. Wie Sam Soltani nach dem 1:1 (0:1) bei der SpVgg Steele verkündete, zieht es ihn nach Bottrop.

Mit dem FC Kray hat er schon in der Regionalliga West gespielt, nun geht es für Sam Soltani in der Bezirksliga weiter. Schweren Herzens, wie er bekräftigte, wird er den SV Burgaltendorf verlassen. Jenen Essener Stadtteilklub, dem er sich 2015 angeschlossen hatte und mit dem er in dieser Saison in die Bezirksliga abgestiegen ist.

Sein neuer Verein, Rhenania Bottrop, wird in der kommenden Saison ebenfalls in der Bezirksliga an den Start gehen. Ob beide Teams möglicherweise aufeinandertreffen, wird die Gruppeneinteilung zeigen. "Unser Sportlicher Leiter Jörg Oswald kann bestätigen, wie schwer mir der Abschied fällt. Wir haben lange miteinander gesprochen und diskutiert", sagte Soltani ein wenig wehmütig.

Wir sind in Burgaltendorf zu einer Art Familie zusammengewachsen. Ich war jahrelang viermal pro Woche am Platz und bin zu den Auswärtsspielen mitgefahren. Natürlich fällt es mir schwer, nun zu gehen. Sam Soltani

In sieben Jahren hat er 76 Mal für die Essener getroffen (Daten via "fupa"). "Wir sind in Burgaltendorf zu einer Art Familie zusammengewachsen. Ich war jahrelang viermal pro Woche am Platz und bin zu den Auswärtsspielen mitgefahren. Natürlich fällt es mir schwer, nun zu gehen." Die laufende Saison war für Soltani nicht optimal. Gerade einmal 14 Einsätze und vier Tore stehen zu Buche. "Ich hatte eine berufliche Veränderung und musste in der Rückrunde kürzer treten. Ich war nur zu den Spielen da, dementsprechend hat da die Fitness gefehlt."

Weil Soltani im Vorjahr in England studiert hatte, habe er nun lange nicht richtig Fuß fassen können. "Das ist natürlich nicht das, was ich mir vorgestellt habe." Nun folgt also der Tapetenwechsel. "Ich wollte einen neuen Impuls setzen. Herr Oswald hat öfter von der ´Wohlfühloase Burgaltendorf´ gesprochen. Vielleicht ist es etwas zu bequem geworden", erläuterte der 30-Jährige. Sein zukünftiger Arbeitgeber liegt aktuell auf Platz sieben der Bezirksliga Niederrhein acht. Die Saison läuft noch bis Mitte Juni.