Erstes Team kann Oberliga-Aufstieg am Niederrhein perfekt machen

Am Mittwochabend (19:30 Uhr) empfängt der SV Sonsbeck den SV Scherpenberg in der Landesliga 2 Niederrhein. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber den Aufstieg perfekt machen.

Das Nachholspiel zwischen dem Spitzenreiter SV Sonsbeck und dem Tabellendritten SV Scherpenberg in der Landesliga 2 Niederrhein könnte zu einer Vorentscheidung im Aufstiegsrennen führen. Mit einem Sieg hätte Sonsbeck, bei drei verbleibenden Partien, elf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten BW Dingden und wäre nicht mehr einzuholen.

Das Hinspiel gegen Scherpenberg (0:3) war eine von zwei Saisonniederlagen des Aufstiegsfavoriten. Trainer Heinrich Losing erklärt vor der Partie gegenüber RS: „Die Motivation sollte so da sein, dass wir das Ding heute klar machen können. Man würde natürlich gerne zuhause aufsteigen, nichtsdestotrotz wird das ein sehr schwieriges Spiel. Scherpenberg hat eine individuell starke Mannschaft, es wird auf die Kleinigkeiten ankommen.“

Der vorzeitige Aufstieg hätte zur Folge, dass der SVS nach sieben Jahren Abstinenz wieder in der Oberliga an den Start geht und zudem als erster Aufsteiger feststeht. In Gruppe eins der Landesliga Niederrhein führt der MSV Düsseldorf die Tabelle mit zwölf Punkten Vorsprung an und ist nur noch theoretisch einzuholen. In Staffel drei wird es wohl auf einen spannenden Aufstiegskampf bis zum letzten Spieltag hinauslaufen, die Sportfreunde Hamborn verspielten zuletzt eine komfortable Ausgangsposition.