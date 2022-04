Landesliga Niederrhein 3: Nur drei Punkte – ESC Rellinghausen kann gegen Hamborn gleichziehen

Am Donnerstagabend (14. April, 19:30 Uhr) wird das Spitzenspiel zwischen den SF Hamborn und ESC Rellinghausen in der Landesliga 3 Niederrhein nachgeholt.

Ursprünglich sollte das Aufstiegsduell in der Landesliga 3 Niederrhein zwischen den Sportfreunden Hamborn und dem ESC Rellinghausen am 3. April stattfinden, doch wegen einiger Coronafälle musste der ESC das Spiel absagen. Am Donnerstag (14. April, 19:30 Uhr) wird die Partie nun nachgeholt.

Vor dem Nachholspiel ist die Tabellenkonstellation in der Spitze nochmal enger geworden. Weil die Sportfreunde beim FC Remscheid mit 1:2 verloren, gelang es den Essenern trotz eines 2:2-Unentschiedens gegen den VfB Frohnhausen, den Rückstand auf drei Punkte zu reduzieren.

Der Tabellenführer Hamborn ist im Endspurt der Saison etwas aus dem Tritt geraten. Nach vier Liga-Siegen in Folge, gab es nun aus den letzten beiden Partien gegen Steele (1:1) und Remscheid nur jeweils einen Punkt. Rellinghausen patzte zwar ebenfalls, bleibt in diesem Jahr aber weiterhin ungeschlagen.

Falls die Essener am Donnerstag das direkte Duell gewinnen, ziehen sie mit den Mülheimern gleich. Nur beim Torverhältnis hätten die Sportfreunde dann immer noch die Nase vorn.

Beim Remis gegen Frohnhausen wurde ESC-Trainer Sascha Behnke von seinem Assistenten Michael Ewers-ter Haar vertreten. Der Interimstrainer berichtete, dass gegen den VfB immer noch Spieler aufgrund von Corona ausgefallen seien, zu Beginn der Woche aber wieder zur Verfügung stehen würden.

"Gegen Hamborn können wir mit voller Garde aufspielen, wir wollen da oben noch ordentlich Druck ausüben und schauen, dass wir dann am Donnerstag richtig Gas geben“, blickt Ewers-ter Haar auf das Top-Spiel. Schon vor zehn Tagen nahm Behnke den Druck aus der Partie und äußerte, dass es für seine Elf in diesem Spiel nichts zu verlieren gäbe und man nur weiterhin positiv auf sich aufmerksam machen könne.

Trotz aller Bescheidenheit wäre in Rellinghausen der Traum vom ersten Tabellenplatz aktuell berechtigter denn je.

Nach dem Spitzenspiel in Hamborn hat der ESC nur drei Tage Verschnaufpause, ehe es schon am Ostermontag (18. April, 15:30 Uhr) gegen den SV Genc Osman Duisburg weitergeht.