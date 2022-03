Mintard: Knappmann über die Unterschiede zu Herne und Pläne ab dem 1. Juli

Landesligist Blau-Weiß Mintard ist unter seinem prominenten Trainer Christian Knappmann positiv in das Jahr 2022 gestartet. RevierSport hat mit dem Coach gesprochen.

Christian Knappmann, vier Spiele, drei Siege, eine Niederlage: Wie bewerten Sie ihren Start in Mintard?

Der Start in Mintard darf sowohl ergebnistechnisch als auch leistungsmäßig als gelungen bezeichnet werden. Dies ist das Resultat unserer gemeinsamen Arbeit.

War der jüngste 4:1-Erfolg in Klosterhardt bisher das beste Spiel unter Ihrer Regie?

Der Sieg in Klosterhardt war sehr, sehr überzeugend. Ich fand uns allerdings letzte Woche, zu Hause gegen den FC Remscheid, noch etwas besser, da wir dort defensiv galliger waren.

Wo haben Sie in dieser Mannschaft die Hebel angesetzt?

Nach der Eingangsanalyse und den ersten Gesprächen war klar, dass es zwei Hebel gab, die betätigt werden müssen. Dies war zum einen der athletische Zustand der Truppe. Zum anderen ging es darum, der hohen individuellen Landesliga-Qualität der Jungs taktisches Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Beides ist wunderbar gelungen und spricht für den tollen Charakter der Mannschaft.

Mintard ist jetzt Vierter, neun Punkte beträgt der Rückstand auf Platz eins. Was ist in dieser Saison noch drin?

21 Punkte sind noch drin. Dazu der Gewinn des Kreispokals. Den vom Vorstand als Ziel ausgegeben Klassenerhalt haben wir spätestens am vergangenen Wochenende eingetütet. Die latente Anspielung auf einen möglichen Aufstieg unserseits beantworte ich gerne mit Glückwünschen nach Hamborn zur Teilnahme an der Oberliga Niederrhein in der Saison 2022/23.

Sie waren jahrelang Profi, dann Oberliga-Trainer in Herne. War die Umstellung auf die Landesliga groß?

Die Umstellung war und ist groß. Dies wusste ich allerdings vorher und gehe damit gelassen um. Wir entwickeln Dinge im Umfeld einfach weiter und nehmen den aktuellen Zustand so wie er eben ist. Wir lassen uns nicht stören in diesem Prozess.

Wo liegen die größten Unterschiede zwischen der Arbeit bei einem Oberligisten wie Westfalia Herne und einem Landesliga-Vertreter wie Blau-Weiß Mintard?

Die Unterschiede sind offensichtlich. In Herne hatten wir, trotz aller finanziellen Probleme, ein sehr professionelles Umfeld. Angefangen beim Waschen der Klamotten, über die Ausstattung und Belegung der Kabine, bis hin zur Anzahl der Trainingstage. Dies sind allerdings keine negativen Kritikpunkte in Richtung Blau-Weiß Mintard, sondern vielmehr spannende und interessante Aufgaben für die Zukunft. Das gesamte Umfeld in Mintard hat Lust sich in Richtung gehobenem Amateurfußball zu entwickeln. Hier ist ein entscheidender Faktor Sportchef Roland Braun, der durch sein professionelles Denken eine großartige Unterstützung darstellt. Auch die Zusammenarbeit mit unserem Hauptsponsor ist vorbildlich und ist die Basis für eine strategisch, positive Entwicklung.

Nach RS-Informationen könnten Sie ab der neuen Saison Co-Trainer bei einem potentiellen Drittligisten werden. Was ist da dran, was sind Ihre Pläne ab dem 1. Juli 2022?

Dies ist ja kein großes Geheimnis. Ich hatte dieses Thema bereits bei meinem Westfalia-Abschied erwähnt. Hier gibt es keinen neuen Stand. Sofern die Mintarder Verantwortlichen mit mir und meiner Arbeit zufrieden sind, gehe ich fest von einer Fortsetzung der Zusammenarbeit aus. Natürlich würde die Möglichkeit eines hauptberuflichen Engagements im Profibereich Dynamik in die Situation bringen. Soweit ist es allerdings noch nicht.