Landesliga: Hamborn-Kapitän Golley - "Wir sind gereift"

Mit einem Hattrick binnen elf Minuten war Timm Golley der Matchwinner beim 3:1-Auswärtserfolg der Sportfreunde Hamborn 07 gegen den VfB Frohnhausen.

Die Formkurve der „Hamborner Löwen“ zeigt weiterhin steil nach oben. Auch das achte Spiel in Serie konnten die Schwarz-Gelben für sich entscheiden.

Beim jüngsten Erfolg der Mannschaft von 07-Trainer Stefan Janßen ragte mal wieder Timm Golley hervor. Mit gleich drei Treffern hatte der Hamborn-Kapitän, der in der Vorsaison noch in der 3. Liga für den 1. FC Saarbrücken am Ball war, maßgeblichen Anteil am 3:1-Sieg in Essen-Frohnhausen. „Aber nicht nur Timm Golley alleine, sondern als Mannschaft haben wir gegen diesen unangenehmen Gegner einen Rückstand gedreht. Das war in der Vergangenheit anders. Mittlerweile sind wir stabiler, sodass wir solche Spiele gewinnen können“, freute sich Janßen auch über die Entwicklung, die seine Mannschaft bislang durchlaufen hat.

Denn nicht immer war es so, dass die Sportfreunde so konstant und souverän auftraten wie derzeit. Immer wieder hinkten die als Aufstiegsfavorit Nummer eins gehandelten Hamborner in der Hinserie den eigenen Ansprüchen hinterher. Zwischenzeitlich war die Janßen-Elf sogar auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Mittlerweile sieht das aber wieder anders aus. Aktuell grüßen die „Hamborner Löwen“ mit vier Zählern Vorsprung von der Tabellenspitze.

Dreifach-Torschütze Golley, der mit nun 15 Treffern die Torjägerliste der Landesliga Niederrhein Gruppe 3 anführt, kennt den Grund für diese Entwicklung: „Wir sind wesentlich reifer. Das kann man definitiv so sagen. Natürlich muss man auch erwähnen, dass uns in der Hinserie immer wieder durch Verletzungen oder Sperren Steine in den Weg gelegt wurden. Aber jetzt steuern wir das Risiko viel bewusster. Auch haben wir den Gegner oft in Konter eingeladen. Das ist jetzt anders. Zudem haben wir beim Passspiel einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht.“

Bereits am Mittwoch geht es für die Janßen-Elf im Kreispokal gegen den Bezirksligisten Duisburger FV 08 weiter, ehe am Sonntag das Derby gegen den SV Genc Osman ansteht. Golley will dann dort weitermachen, wo er in Frohnhausen aufgehört hatte. Jedoch liegt für ihn klar der Fokus auf der Liga: „Der Kader ist aktuell nicht so groß, deswegen wird eventuell im Pokal der ein oder andere etwas geschont. Denn Priorität hat ganz klar das Derby. Da wollen wir wieder zeigen, dass wir auch da oben hingehören.“