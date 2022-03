LL NR 3: 2:0! ESC Rellinghausen nutzt den Patzer der Konkurrenz aus

Der ESC Rellinghausen gewann sein Meisterschaftsspiel in der Landesliga 3 Niederrhein souverän mit 2:0 gegen Blau-Weiß Mintard.

Im Manfred-Scheiff-Stadion traf der Gastgeber ESC Rellinghausen in der Landesliga 3 Niederrhein auf die Gäste aus Mülheim von Blau-Weiß Mintard.

Zu Beginn der Partie war es etwas ruppig mit vielen kleineren Unterbrechungen. Der Schiedsrichter entschied sich aber offensichtlich, das Spiel mit einer längeren Leine zu führen und verzichtete auf Gelbe Karten.

Die Gäste sind gut in die Partie gestartet, doch Niklas Piljic konnte bereits in der 9. Minute einen Angriff des ESC gnadenlos nutzen. Er lief frei auf den Torwart zu und versenkte die Kugel im rechten unteren Eck - 1:0!

Die Elf von Christian Knappmann ließ sich nichts anmerken und spielte unbeirrt weiter. Phasenweise mit merklich mehr Ballbesitz kam Blau-Weiß sogar in der 26. Minute zu einem Pfostentreffer über die linke Seite. Nur kurz danach fiel aber schon das 2:0 für die Gastgeber durch einen konsequent zu Ende gespielten Konter, den Eugen Pirogov mit dem Kopf vollendete.

ESC Rellinghausen: Heußen - Beckmann, Piljic, Simon, Huxholt - May, Nadolny (87. Haase), Wicker, Durmus - Adjej (87. Jorobou), Pirogov (72. Sugiura) Heußen - Beckmann, Piljic, Simon, Huxholt - May, Nadolny (87. Haase), Wicker, Durmus - Adjej (87. Jorobou), Pirogov (72. Sugiura) Blau-Weiß Mintard: Ridder - Schäumer (79. Klasen), Piontek, Eschen, Koru (89. El Ouriachi) - Kabashaj (46. Kolb), Heppner (59. Brings), Kastor, Tabata - Conde, Nett Schiedsrichter: Florian Nakot Tore: 1:0 Niklas Piljic (9.), 2:0 Eugen Pirogov (30.) Zuschauer: 120

Nach dem 2:0 kamen die Gäste etwas ins Schwimmen, wie auch Trainer Knappmann bemerkte: „Wir haben uns danach erstmal in die Halbzeit gerettet.“ ESC-Trainer Sascha Behnke drückte es noch konkreter aus: „Wir haben in der ersten Halbzeit zwei blitzsaubere Konter zu unseren Gunsten genutzt. Danach hätten wir sogar durch zwei Situationen das dritte Tor machen müssen.“

Dennoch fand Behnke: „Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe, Mintard hat ordentlich gedrückt.“ Knappmann hatte sogar direkt eine passende Statistik parat und sagte: „Wir hatten 13 Ecken, das ist auch ein Zeichen dafür wieviel Druck wir erzeugt haben.“

Der Gäste-Trainer relativierte aber auch seine Einschätzung: „So richtig überzeugend waren wir in den Abschlüssen nicht und deswegen ist die Niederlage auch nicht unverdient.“ Das bestätigte auch Behnke in seiner Analyse: „In der zweiten Halbzeit haben wir wenig am Spiel teilgenommen und sind in den ersten 20 Minuten sehr tief gestanden. Ich hatte aber in der Zeit nicht dass Gefühl, dass Blau-Weiß ein Tor schießt.“

Die Essener springen mit dem Sieg auf Platz zwei, weil der direkte Konkurrent Steele 03/09 gegen den VfB Speldorf verlor. Mit nun 30 Punkten beträgt der Abstand auf den Spitzenreiter Sportfrende Hamborn aber nach wie vor vier Punkte. Mintard hat unverändert 23 Zähler auf dem Konto und wird sich nach der Niederlage wohl erstmal nach unten orientieren müssen.