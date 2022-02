Mintard: Knappmann noch ungeschlagen - Duell mit Ex-RWO-Profi steht an

Seit einigen Wochen ist Christian Knappmann Trainer beim Mülheimer Landesligisten DJK Blau-Weiß Mintard. Noch ist der Sechstligist unter seinem neuen Coach ungeschlagen.

2:2, 1:1, 7:1 und 5:2: so lauten die bisherigen vier Testspiel-Ergebnisse der DJK Blau-Weiß Mintard unter ihrem neuen Trainer Christian Knappmann. Der Ex-Profi ist seit dem 27. Dezember 2021 offizieller Chefcoach des Mülheimer Landesligisten und äußerst zufrieden mit seinen Schützlingen.

"Wir haben den Gegner dominiert. Wir waren von Beginn an extrem gut, waren drückend und haben die Räume gut besetzt. Wir haben verschiedene Angriffsmuster im Detail super durchgespielt und waren in unserem Flow. Und trotzdem war es so, dass der Gegner auch gut war. Zwei, drei ekelige Konter mussten wir auch schlucken. Aber insgesamt war das eine super Mannschafsleistung. So kann es weiter gehen", analysierte Knappmann nach dem jüngsten 5:2-Erfolg gegen den Rather SV, Tabellensechster der Landesliga Staffel 1.

Die bisherigen Testspiel-Ergebnisse im Überblick: Tusem Essen– Blau-Weiß Mintard 2:2 Germania Ratingen II – Blau-Weiß Mintard 1:1 Heisinger SV – Blau-Weiß Mintard 1:7 Rather SV - Blau-Weiß Mintard 2:5

Ob Blau-Weiß Mintard an diese starke Leistung weiter anknüpfen kann? Schon am Samstag (11. Februar, 17 Uhr) steht mit Schwarz-Weiß Alstaden der nächste Testspiel-Gegner auf dem Programm. Und gegen den Bezirksligisten aus Oberhausen, der vom ehemaligen Rot-Weiß-Oberhausen-Profi- und Fanliebling Raphael Steinmetz trainiert wird, will Knappmann auch noch einiges ausprobieren, wie er verrät: "Wir werden bestimmt nochmal das ein oder andere System testen. Außerdem möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass Alstaden für Haltern als Gegner so spontan eingesprungen ist." Oberligist TuS Haltern musste Mintard kurzfristig absagen.

Am 6. März (15.15 Uhr) startet Blau-Weiß Mintard mit einem Heimspiel gegen Steele 03/09 in die Landesliga-Rückrunde.