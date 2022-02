LL NR 3: Ex-MFC-Erfolgscoach bereit für neue Aufgabe

Ende November verließ Hakan Katircioglu den Mülheimer FC, den er bis auf Platz eins in die Landesliga geführt hatte. Nun ist er bereit für eine neue Herausforderung.

Als Hakan Katircioglu im Sommer 2018 beim Mülheimer FC anheuerte, begann eine neue Erfolgsära. Der heute 49-Jährige führte den Klub aus der Bezirksliga in die Landesliga und dies schon in der zweiten Saison. Am Ende seiner Amtszeit klopfte seine Mannschaft sogar - für viele völlig überraschend - an das Tor zur Oberliga Niederrhein und stand an Platz eins der Tabelle in der Landesliga Niederrhein 3. Zudem hat er den lang ersehnten und bisher noch nie erreichten Stadtmeistertitel gleich zweimal in Folge holen können. Doch ein Dissens mit der Vereinsführung führte zur Trennung.

„Es wurden rote Linien überschritten, die so in dieser Art und zu einem absolut undenkbar schlechtem Zeitpunkt erfolgten und für mich bis heute nicht nachvollziehbaren sind, deswegen konnte ich dort nicht mehr weiterarbeiten und stellte meinen Posten zur Verfügung“, sagt Katircioglu über das Ende seines Engagements.

„Das Kapitel ist jetzt aber für mich komplett geschlossen. Ich hoffe, dass die Mannschaft weiterhin oben mitspielen wird. In ihr steckt ein riesiges Potenzial.“ Dass er mit dem Klub lange die Tabelle angeführt hat, war für ihn derweil gar nicht überraschend, sondern das Ergebnis kontinuierlicher guter Arbeit: „Wir haben drei Jahre dort rumgetüftelt und die Mannschaft immer wieder punktuell verstärkt. Wir haben immer darauf geachtet, dass die Harmonie in der Mannschaft stimmt und erfahrene Spieler gut mit den jungen Spielern in Verbindung gebracht, so dass es sehr gut harmoniert hat. Unserer Stärke war immer das Team. Das sollte ohnehin das Ziel von jedem Amateurverein sein.“ Sein Credo: „Wir können Amateure sein, aber müssen nicht wie Amateure arbeiten. Wenn wir möglichst professionell arbeiten, bringt uns das weiter, dann hat man auch Erfolg, wie man an den jüngesten Erfolgen im Verein sehen konnte“

Sein eigener, neuer Verein sollte, wie er sagt, gut durchorganisiert und strukturiert sein: „Jeder muss wissen, welche Aufgabe er hat. Es sollte irgendwas ab der Landesliga sein. Das würde mich aktuell am meisten reizen.“ Es habe auch schon Gespräche mit dem einen oder anderen Landesligisten gegeben, denen Katircioglu allerdings abgesagt hat: „Abzutreten und so kurz danach in der gleichen Liga anzuheuern widerspricht meinem Charakter. Das würde nicht zu mir passen. Ich werde bis zum Sommer erst einmal nichts übernehmen und mehr für meine Familie da sein. Die letzten ununterbrochenen elf Jahre haben natürlich auch Spuren hinterlassen.“

Bis dahin schaut sich der B-Lizenz-Inhaber, der zu aktiver Zeit Oberligaspieler bei Sölde gewesen ist und bei Rot-Weiß Mülheim unter Hans-Günther Bruns gespielt hat, fleißig Spiele an. Unter anderem vom VfB Speldorf, das Testderby zwischen dem Mülheimer SV 07 gegen den MFC oder den DSV 1900. „Ich bin viel im Kreis unterwegs. Als Trainer, der heiß ist und was machen will, sollte man auf dem Laufenden sein. Abschließend wünsche ich meinen Jungs aus meiner sehr guten und erfolgreichen Zeit viel Erfolg und gerade in dieser Zeit alles Gesunde."