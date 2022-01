LL WF 3: Beim SV Horst-Emscher stimmt die Chemie wieder

LL W SV Horst-Emscher „auf einem guten Weg“ – Trainer Radke lobt Team nach Testspiel-Niederlage

Im dritten Testspiel gab es für SV Horst-Emscher 08 die erste Niederlage. Trainer Marcel Radke ist dennoch zufrieden mit der Leistung und will in der kommenden Saison in der Landesliga Westfalen 3 oben angreifen.