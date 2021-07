Flut: RWO und Sterkrade-Nord spenden an Blau-Weiß Mintard

Die Hochwasserkatastrophe hat auch den Sport getroffen. Vor allem die Anlage von BW Mintard wurde schwer beschädigt. Hilfe kommt auch von RWO und Sterkrade-Nord.

Das Revier hält zusammen, der Landesligist BW Mintard kann nach den Schäden, die das Hochwasser auf der Anlage der Mintarder hinterlassen hat, auch auf die Konkurrenz aus Oberhausen zählen.

Tolle Aktion: Die beiden ranghöchsten Oberhausener Fußballklubs Spvgg Sterkrade-Nord (Oberliga) und Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga) haben nach ihrem gemeinsamen Testspiel vom 17. Juli (Endstand: 0:0) festgelegt, einen Teil der Einnahmen zu spenden.

700,- EUR konnte der Oberligist aus den Tageseinnahmen für den guten Zweck geltend machen. RWO hat verdoppelt, sodass unter dem Strich 1.400,- EUR zusammengekommen sind. Diese Summe geht an den in Mitleidenschaft gezogenen Mülheimer Verein Blau-Weiß Mintard. Die Sportanlage der Blau-Weißen liegt unmittelbar an der übergetretenen Ruhr und ist vom Hochwasser extrem verwüstet worden.

„Die Summe ist im Vergleich zur Katastrophe sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagen Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder und Nord-Abteilungsleiter Dietz Walter in einer gemeinsamen Erklärung. „Aber nichts tun hilft auch nicht weiter. Wir helfen gerne, wo wir können und wünschen den Betroffenen viel Kraft.“