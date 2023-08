MSV Duisburg II: Gegner zieht zurück - Neustart in der Kreisliga C muss warten

Der MSV geht mit einer neuen zweiten Mannschaft in der Kreisliga C an den Start. Doch der Auftakt wurde abgesagt, der Gegner zog seine Elf zurück.

Im Oktober 2022 begann der MSV Duisburg mit dem Casting für eine zweite Mannschaft, die in der nun beginnenden Saison 2023/24 in der Kreisliga C an den Start gehen soll.

Weit über 70 Kicker bewarben sich für die Mannschaft, die nur aus Fans des MSV besteht. Mehr als 30 Spieler befinden sich im Kader, auch nicht alltäglich für eine Mannschaft der Kreisliga C.

Doch beim MSV II ist sicher einiges anders. Alleine die Tatsache, dass alle Akteure mit den Zebras fiebern, gibt es so nur ganz selten. Der älteste Spieler ist über 60.

Was zeigt: Es geht um mehr als das Ergebnis, auch wenn der Ehrgeiz bei der neuen Truppe vorhanden ist. Doch Trainer Daniel Fischer darf seine Jungs noch nicht von der Leine lassen.

Denn die erste Partie, die am Sonntag (13. August, 15 Uhr) stattfinden sollte, musste abgesagt werden. Der Grund: Der BSV Beeck, der zuletzt aus der Kreisliga B in die C-Kreisliga abgestiegen war, hat seine Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet.

Der MSV schrieb via Twitter am Freitagmittag: "Boah, ist das blöd ... der BSV Beeck hat sein Team zurückgezogen, die Premiere unserer Amas am Sonntag fällt damit aus. Dann wird der Laden eben am 20. August 2023 um 13 Uhr bei Eintracht Walsum II gerockt."

Sie hatten sich so auf die Premiere gefreut. 800 Zuschauer erwartete der MSV, sogar eine vierstellige Kulisse war im Gespräch. Die ersten 90 Minuten sollten im Duisburger Leichtathletik-Stadion über die Bühne gehen. Der Rückzug des Gegners macht den Plänen nun einen Strich durch die Rechnung.

Vor dem Start der Saison erklärte Fischer gegenüber RevierSport mit Blick auf die sportlichen Ziele der Saison: "Die Liga ist sehr ausgeglichen, aber wir wollen trotzdem vorne im oberen Drittel landen. Man wird sehen, was machbar sein wird und wie weit wir kommen werden."

Nun beginnt die Spielzeit also am 20. August bei Eintracht Walsum, das erste Heimspiel steigt dann am Sonntag (27. August) gegen Viktoria Beeck II. Vermutlich im Stadion von SV Duissern, wo die Heimspiele in der Regel ausgetragen werden sollen. Es sei denn, sie planen einen neuen Versuch, um die neue Mannschaft vor einer tollen Kulisse beim ersten Heimspiel zu empfangen.