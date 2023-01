MSV Duisburg: Neugegründete Reserve kassiert Klatsche zur Premiere

Die neugegründete Fanmannschaft des MSV Duisburg hat am Freitagabend zur Premiere eine 1:10-Niederlage kassiert. Trainer Daniel Fischer hatte einen schwierigen Start erwartet.

Aller Anfang ist schwer. Dies hat am Freitagabend auch die neue zweite Mannschaft des MSV Duisburg zu spüren bekommen. Schließlich ging das erste Spiel der „Glory Amateure“, wie sich die Fanmannschaft des Drittligisten nennt, bei der zweiten Mannschaft von Glück-Auf Sterkrade mit 1:10 verloren.

Beim Oberhausener B-Ligisten hielt die Mannschaft von Trainer Daniel Fischer noch lange gegen, zur Halbzeit aber führte Sterkrade durch die Tore von Kevin Knorr (2) und Henrik Toups mit 3:0. In der zweiten Hälfte legten Benaissa Slimane, Maik Kusenberg, Philipp Schulte, Efe Cetin (2) und Dustin Baumkötter (2) für die Gastgeber nach. Immerhin sorgte Florian Kalpike nach knapp einer Stunde für den ersten Treffer des neugegründeten Teams.

„Für uns war es eine sehr gute Standortbestimmung. Wir wissen jetzt, wo wir stehen, denn ich kann das Ergebnis sehr gut einschätzen“, blieb MSV-Coach Fischer nach dem Abpfiff der Partie gegenüber der Rheinischen Post allerdings entspannt. Kein Wunder, traf am Freitagabend schließlich auch eine neuzusammengewürfelte C-Liga-Truppe auf einen eingespielten B-Ligisten. Letztendlich, so Fischer weiter, habe man ohnehin bewusst gegen einen starken Gegner starten wollen: „Es war klar, dass die spieltypischen Dinge noch nicht alle klappen konnten, denn wir sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Am Ende hat man dann auch gemerkt, dass viele von uns keine 90 Minuten gewöhnt sind.“

Der zweite Test steht für die neuen Zebras schon am kommenden Sonntag an. Dan geht es gegen die zweite Mannschaft des MTV Union Hamborn. Da im Fußballkreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken im Gegensatz zu einigen anderen Fußballkreisen des FVN die Kreisliga C in der Winterpause nicht sortiert wird, hat Fischer ohnehin noch ein halbes Jahr Zeit, eine schlagkräftige Truppe für den Spielbetrieb aufzubauen. In den kommenden Wochen stehen noch weitere Freundschaftsspiele beim SC 1912 Buschhauen II (Donnerstag, 26. Januar), gegen den VfB Speldorf II (Sonntag, 29. Januar), den VfB Homberg III (Samstag, 4. Februar) und beim TV Voerde III (19. März) an.

Der MSV Duisburg hatte die Fanmannschaft Ende September gegründet, um den Verein auch im Amateurbereich „sichtbar“ werden zu lassen. Das Sichtungstraining im Oktober wurde von Vereinslegende Joachim Hopp geleitet.