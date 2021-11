Manuel Riemann verschoss am Samstag einen Elfmeter für den VfL Bochum. Eine Kreisliga-Ikone aus Essen bietet dem 33-jährigen VfL-Torwart Hilfe an.

Es war die kurioseste Szene am 11. Spieltag der 1. Bundesliga: Der VfL Bochum bekam beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim in der 76. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Doch kein Feldspieler, sondern Torwart und Publikumsliebling Manuel Riemann schnappte sich den Ball - wie von den Fans gefordert. Dass Torhüter Elfmeter in einem Spiel schießen, ist selten, aber kein Novum. Hans-Jörg Butt ist mit 26 Treffern in dieser Rubrik der erfolgsreichste Torwart der Bundesliga-Geschichte.

Riemann wird nicht auf Rekordjagd gehen. Denn: Der gebürtige Mühldorfer schoss den Elfmeter gegen Hoffenheim beim Stand von 1:0 in den Bochumer Himmel. Konsequenzen hatte dieser Fehlschuss nicht, weil VfL-Spieler Milos Pantovic in der Nachspielzeit das erlösende 2:0 erzielte.

In der Kreisliga B im Kreis Essen gibt es mit Marc Mühlenbeck, besser bekannt als "Titan", ebenfalls einen Torwart, der die Elfmeter für sein Team Tura 86 schießt. Die Quote des 40-Jährigen ist perfekt. "In dieser Saison habe ich alle vier Strafstöße verwandelt. Ich schieße die Elfmeter nur, weil wir zuvor mit drei verschiedenen Schützen verschossen hatten. Da war ich so sauer und habe gesagt, dass ich die nächsten Elfmeter selbst schieße. Man hat eine große Verantwortung und es ist natürlich nicht ohne Risiko, wenn ein Torwart schießt. Das haben wir dann aber in Kauf genommen. Außerdem habe ich noch zwei von drei Elfmetern gehalten. Als Schütze ist man zwar nervös, muss aber Selbstbewusstsein ausstrahlen", erklärte der bekannte Amateursportler.

Sein Erfolgsrezept ist klar: "Draufhauen bringt nichts. Mein Vater hat früher schon gesagt: Die Elfmeter sollte man flach und platziert schießen, nicht hoch. Genau wie Andreas Brehme im WM-Finale 1990. Das war für mich der beste Elfmeter aller Zeiten."

Der Berufsschullehrer bietet Riemann Hilfe an: "Ich arbeite in Herne und habe Zeit, um zum Training zu kommen. Dann kann ich gerne meine Filmkollegen VfL-Jesus und Tankwart mitbringen. Wenn Thomas Reis fragt, komme ich direkt vorbei. Wir können einen Termin ausmachen. Dann zeige ich dem Riemann, wie man Elfmeter schießt. Meine einzige Bedingung: Ich möchte eine VIP-Karte für ein Heimspiel, damit ich mich ordentlich betrinken kann."