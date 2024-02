Vor einer Woche sorgte das Aus von Bocholt-II-Trainer Niko Laukötter für bundesweites Interesse. Nun hat sich die Lage beruhigt.

Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport des Regionalliga-West-Zweiten 1. FC Bocholt, teilte in der vergangenen Woche Niko Laukötter mit, dass dieser am Ende der Saison kein Trainer der Kreisliga-A-Reserve des FCB sein wird. RevierSport berichtete.

Was machte Laukötter, der 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen für den Verein arbeitete? Er trat mit sofortiger Wirkung zurück - und baute kurzerhand die aufwendig gestaltete Mannschaftskabine ab und holte alles aus dieser heraus, was er selbst gemacht und finanziert hatte. Diese Aktion sorgte für deutschlandweite Schlagzeilen.

Und die Mannschaft? Sie solidarisierte sich in Spiel eins nach Laukötters Aus mit ihrem Trainer und trat gegen Abstiegskandidat SV Brünen, dem die drei Punkte zugesprochen wurden, nicht an. In Spiel zwei sah das aber schon anders aus.

Bocholt trat im Reserve-Duell gegen PSV Wesel Lackhausen, ebenfalls ein Abstiegskandidat, unter der Führung von Manuel Jara an und gewann mit 3:2. Auch Brian Campman, der in der vierten Minute der Nachspielzeit das Siegtor erzielte, Lennart Brandes und Vasco Walz mischten mit - alles Spieler, die zum Regionalliga-Kader von Cheftrainer Dietmar Hirsch gehören.

Das fand Lackhausen-II-Coach Michael Pielniok überhaupt nicht lustig. Er polterte gegenüber der NRZ: "Das ist Wettbewerbsverzerrung. Wir stehen wie auch der SV Brünen unten in der Tabelle. Brünen bekommt die Punkte geschenkt, wir müssen uns mit einer Mannschaft mit Regionalliga-Spielern herumschlagen."

Gut möglich, dass die nächsten Bocholt-II-Gegner sich mit weiteren Regionalliga-Profis "herumschlagen" werden müssen. Schorch sagte gegenüber RevierSport: "Wir haben eine Lösung gefunden und ein Teil der Mannschaft hat sich auf den Sportsgeist besinnt. Die Jungs machen weiter. Trotzdem werden wir in Zukunft den Kader immer wieder mit Regionalligaspielern verstärken müssen. Denn ein anderer Teil der bisherigen Spieler der Zweiten hat sich mit Niko solidarisiert und wird nicht mehr für uns spielen. Ich kann an dieser Stelle auch sagen, dass es für Niko Laukötter keine Rückkehr geben wird. Wer Trainer der Zweiten wird, werden wir in den nächsten Tagen entscheiden."