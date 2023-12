Kreisliga A: FC Karnap 07/27 - drei Verletzungen in einem Spiel als schlimmster Moment

Der FC Karnap 07/27 dümpelt in der Kreisliga A nur noch im Mittelfeld herum. Lange Zeit sah es gut aus beim Aufsteiger aus Essener - dann kam der Knick.

Der FC Karnap 07/27 war lange Zeit mittendrin statt nur dabei im Aufstiegsrennen der Kreisliga A. Nun steht nur noch Tabellenplatz sieben als Zwischenbilanz nach der Hinrunde. Statt Top-Team ist der Aufsteiger aus Karnap nur noch im Mittelmaß unterwegs und hat mit 14 Punkten Abstand auf Tabellenführer Fatihspor wohl nichts mehr mit dem Aufstieg zu tun.

Karnap-Trainer Daniel Jost über...

Die Hinrunde: "Wir sind schon ganz zufrieden. Wir stehen genau da, wo wir uns erhofft haben zu stehen - im gesicherten Mittelfeld. Großartig Ambitionen nach ganz oben hatten wir als Aufsteiger jetzt nicht. Daher sieht das wirklich gut aus bei uns."

Was war Ihr schönster Moment?: "Das dürfte eigentlich der erste Spieltag gegen die Spvg Schonnebeck II gewesen sein. All der Aufwand und die Arbeit der letzten Saison wurde mit diesem Moment, Bezirksliga spielen zu können, endlich belohnt. Dieses Gefühl war wirklich schön. Dazu haben wir die Partie ja sogar mit 3:2 gewonnen. Das war ein richtig toller Start in die Saison."

Was war Ihr schlimmster Moment?: "Das ist schon paradox, aber da kann ich direkt das Rückspiel jetzt gegen Schonnebeck erwähnen. Es war zwar nicht in der Hinrunde, aber zum Auftakt der Rückrunde haben wir gleich mal drei Spieler verloren. Sie alle haben sich leider sogar schwerer verletzt. Bänderriss, Sprunggelenksbruch und was sonst nicht alles."

Die Ziele im neuen Jahr: "Klare Geschichte: Wir wollen so viele Punkte sammeln wie es nur eben geht. Ich bin jemand, der eigentlich gerne tief stapelt. Da kann man am Ende dann nicht sonderlich enttäuscht werden. Das Ziel, was ich mir jetzt so stecken würde, wäre das Beenden der Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz. Wenn es nach meiner absoluten Traumvorstellung ginge, dann würde ich jetzt einfach mal Top 5 sagen. Das wäre schon was Feines."