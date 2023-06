SV Duissern: Kreisligist vor Jahres-Highlight gegen MSV - nur Duisburg-Fans im Team

Der SV Duissern empfängt zum 100-jährigen Vereins-Jubiläum einen ganz besonderen Gegner: Der MSV Duisburg ist zu Gast.

Der SV Duissern aus der Kreisliga A erwartet am Freitag ein großes Highlight. Um 19 Uhr ist auf der Sportanlage des SV der MSV Duisburg zu Gast. Der Anlass ist ein besonderer: Duissern feiert 100-jähriges Vereinsjubiläum.

Trainer Torsten Wiedenau fiebert dem Anpfiff entgegen: „Die Vorfreude, mal gegen eine Profi-Mannschaft spielen zu dürfen, ist riesig. Das ist ein Highlight für jeden Trainer, jeden Spieler und den gesamten Verein. Als wir davon erfahren haben, war schon eine große Euphorie im Verein.“

Wie das Spiel überhaupt zustande kam, erklärt Vorstandsmitglied Sebastian Paradis: „Ich habe ein paar Kontakte beim MSV, die haben wir schon im vergangenen Jahr angefangen zu pflegen, denn wir wussten ja, wann wir 100 Jahre alt werden. Die haben wir dieses Jahr intensiviert und es dann auch hinbekommen.“

Und so empfangen die Duisserner die Zebras zum ersten Aufgalopp nach der Sommerpause. Im Vordergrund der Partie soll laut Wiedenau aber der Spaß stehen: „Wir gehen das Spiel voller Vorfreude an. Die Gefahr, jemanden zu verletzen, sollte nicht da sein. Ich gehe davon aus, dass das alles glatt über die Bühne geht. Wir werden die Jungs da schon vernünftig drauf einstellen.“

Tolle Kulisse und toller Rasen

Zwar seien ein paar Spieler des Teams noch im Urlaub, aber Wiedenau rechne mit einer Mannschaftsstärke von 20 bis 22 Mann. Auch der Rasen in Duissern scheint in Topform zu sein. Der Naturrasen, auf dem das Spiel ausgetragen wird, wurde in den vergangenen Wochen renaturiert, sodass ein passendes Geläuf für die besondere Begegnung gegeben ist.

1500 Karten wurden bislang verkauft. Eine jetzt schon tolle Kulisse für das Jubiläum. Aber es gibt auch noch weitere Tickets zu erwerben. Sowohl online als auch im Fanshop des MSV und mittwochs und donnerstags zwischen 18 und 20 Uhr auf der Platzanlage des SV Duissern.

Auch die Vorfreude innerhalb der Mannschaft des Sportvereins ist groß, wie Wiedenau verrät: „Ich kenne keinen aus unserer Mannschaft, der kein MSV-Fan ist. Das ist natürlich doppelt so schön, dass der Profiverein aus der gleichen Stadt kommt und nur ein paar Kilometer entfernt liegt. Das wird ein cooles Ereignis. Warmschießen für die neue Saison können sie sich aber gerne erst am Sonntag.“

Dann trifft der MSV nämlich im zweiten Testspiel der Saison auf den nächsten A-Ligisten, den DJK Lösort Meiderich (Sonntag, 02. Juli, 14 Uhr). Dann sind auch die Duisserner wieder MSV-Fans und wünschen den Zebras eine tolle Saison 2023/24.