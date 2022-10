Kreisliga Essen: Ex-Oberliga-Sportchef übernimmt BVA, Alemannias Coach muss gehen

Wechselspielchen in der Essener Kreisliga: Sowohl A-Ligist Alemannia Essen als auch B-Ligist BV Altenessen haben eine Veränderung auf der Trainerposition vollzogen.

Vier Siege, ein Remis, fünf Niederlagen, macht Platz acht in der Kreisliga A: Eigentlich ein gutes Zwischenergebnis für Alemannia Essen. Doch den Verantwortlichen scheint dies nicht zu reichen.

Der Essener A-Ligist trennte sich von seinem bisherigen Trainer Hasan Fidan. "Im beidseitigem Einvernehmen", wie es heißt.

"Der Verein und das Trainerteam verständigten sich nach vertrauensvollen und intensiven Gesprächen darauf, dass das Arbeitsverhältnis beendet wird. Die drei Kapitäne Yunus Bucuka, Mehmet Koçak und Ahmet Çıplak werden die Betreuung der Mannschaft bis zur Winterpause interimsmäßig übernehmen", heißt es vom Alemannia-Vorstand.

"Es war eine tolle Zeit mit den beiden. Ihr Ehrgeiz, Wille und Dynamik haben uns gut vorangetrieben. Wir bedanken uns bei den beiden Trainern für den unermüdlichen Einsatz und wünsche nur das Beste für die Zukunft", schreibt der Vorstand weiter.

Trainerduo übernimmt am Altenessener Kaiserpark

Während bei Alemannia Essen die drei Kapitäne nun für die Mannschaft verantwortlich sind, setzt man bei BV Altenessen auf ein Trainerduo.

Beim Tabellen-Neunten der Kreisliga B bilden ab sofort Mario Salogga und Volkan Karatas das Trainerduo.

Der 37-jährige Salogga ist kein Unbekannter in der Branche. Der Familienvater, der beim BVA auch den Nachwuchs trainiert, war vor seiner Station am Altenessener Kaiserpark Sportchef beim Oberligisten FC Kray. Hier arbeitete er auch zwischenzeitlich als Co-Trainer der Oberliga-Mannschaft.

"Volkan war einer der ersten Spieler, die ich 2002 trainiert habe. Da wir vor der Saison die Trainingstage der Ersten und meinen Jugendmannschaften angepasst hatten ist es auch kein Mehraufwand an Trainingstagen. Ich kenne fast alle Spieler der Truppe und versuche so gut wie es geht zu unterstützen. Vielleicht schaffen wir es ja in absehbarer Zeit eine Mannschaft zu formen, die irgendwann mal wieder in der Kreisliga A aktiv sein wird", freut sich Salogga auf die neue Aufgabe.