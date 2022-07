Essen: Ex-Regionalliga-Spieler und Zwillingsbruder suchen neue Herausforderung

Die Allouche-Brüder aus Essen sind auf der Suche nach einem neuen Verein. Mit ihrer Erfahrung wollen es die 36-jährigen Zwillinge noch einmal wissen.

Kurz vor dem Saisonstart sind zwei Essener Zwillingsbrüder noch auf der Suche nach einem neuen Verein. Die Rede ist von Hassan und Hussein Allouche. Die 36-Jährigen liefen zuletzt für Al-Arz Libanon auf. Im kommenden Jahr suchen sie noch einmal eine neue Herausforderung.

Am liebsten würden die Allouches wieder gemeinsam wechseln, doch Hussein erklärt, es sein kein Muss. „Hauptsache wir können wieder spielen. Wenn das zusammen klappt, ist das gut. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm.“

Beide Brüder haben im Großraum Essen bereits jede Menge Erfahrung sammeln können, die sie nun weitergeben wollen. Hassan spielte für den FC Kray 18-mal in der Oberliga Niederrhein. Dazu lief er unter anderem für die TGD Essen-West und TuS 84/10 Bergeborbeck auf. In Bergeborbeck feierten die Brüder gemeinsam den Aufstieg in die Bezirksliga.

Hussein Allouche spielte Regionalliga

Hussein hat es damals mit dem FC Kray sogar bis in die Regionalliga geschafft. 34 Einsätze sammelte er in der West-Staffel. „Vor zwei Jahren habe ich noch bei GSG Duisburg gespielt. Da sind wir in die Bezirksliga aufgestiegen. Dann bin ich zu Al-Arz gegangen, um näher bei der Familie zu sein. Aber jetzt will ich wieder wechseln“, erklärte er.

Jetzt wollen die beiden es noch einmal bei einer neuen Station wissen. Die Ligazugehörigkeit des neuen Klubs sei dabei zweitrangig. Es muss auch nicht zwingend ein Verein aus Essen sein. „Wenn es ein bisschen weiter weg ist, wäre das auch kein Problem.“

Bislang halten sich die beiden Verteidiger mit Joggingläufen alleine fit. Das soll sich allerdings möglichst schnell ändern. Die Allouche-Brüder sind jedenfalls wieder bereit, um bei einem ambitionierten Amateurverein aus Essen und Umgebung anzuheuern.