Heisinger SV: Für den Wiederaufstieg - viermaliger Regionalligaspieler kommt

Der Heisinger SV will den Abstieg schnell korrigieren. Ein Transfer sorgt für Aufsehen.

Der Heisinger SV ist in der jüngst beendeten Saison in der Bezirksliga Niederrhein 7 in die Kreisliga A abgestiegen. Nur 27 Punkte wurden eingefahren, zu wenig, um die Klasse zu halten. Sieben Punkte betrug der Abstand ans rettende Ufer. Mit über 100 Gegentoren ist es sicherlich auch schwer bis unmöglich, eine Liga zu halten.

Doch der Abstieg soll nur ein Betriebsunfall sein, denn die Verantwortlichen planen die schnelle Rückkehr in die Bezirksliga. Für dieses Ziel wurde für die kommende Spielzeit in der Kreisliga A ein echter Knaller verpflichtet.

Wie die Heisinger vermeldeten, wechselt Kai von der Gathen zum HSV. Der bringt Erfahrung aus der Regionalliga, der Oberliga Niederrhein und der damaligen NRW-Liga mit.

van der Gathen lief über 100 Mal in der Oberliga auf (18 Treffer), zudem 40 Mal in der Junioren-Bundesliga (elf Treffer für Rot-Weiss Essen). In der Regionalliga kam er für RWE vier Mal zum Einsatz.

Das ist aber schon einige Jahre her, jetzt möchte der mittlerweile 33-Jährige dem künftigen A-Ligisten helfen, den direkten Wiederaufstieg zu feiern. Die Heisinger planen im Angriff mit van der Gathen.

Heisingens Trainer Slavko Franjic betonte nach dem Transfer: "Es liegt natürlich auf der Hand, dass es zahlreiche Interessenten gibt, wenn ein Spieler wie Kai auf dem Markt ist. Deswegen bin ich sehr froh, dass sich Kai trotz zahlreicher und lukrativer Angebote für den HSV entschieden hat und ich ihn in den Gesprächen von meinem Konzept und vom HSV überzeugen konnte. Kai ist charakterlich ein feiner Kerl und wird mit seinen Qualitäten und seine Erfahrung eine große Bereicherung für die Mannschaft sein."

Seit 2018 ist der 33-Jährige ohne Verein gewesen, da er seine aktive Karriere eigentlich beendet hatte aufgrund von Verletzungsproblemen. Dafür wurde er 2018 Trainer beim damaligen Bezirksligisten SC Frintrop.