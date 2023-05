MTV Union Hamborn: Nach historischem Bezirksliga-Aufstieg - Nachfolger für Erfolgstrainer gefunden

Der MTV Union Hamborn ist nach 40 Jahren Kreisliga-Zugehörigkeit wieder in die Bezirksliga aufgestiegen. Die Uniöner feierten den riesigen Erfolg bis tief in die Morgenstunden.

Mit einem 7:0-Kantersieg gegen Rhenania Hamborn sicherte sich der MTV Union Hamborn vier Spieltage vor dem Saisonende in der Kreisliga A2 Kreis Duisburg-Mülheim-Dinslaken den Aufstieg in die Bezirksliga.

Für den MTV ist es ein historischer Triumph, der letzte Bezirksliga-Aufstieg liegt ganze 40 Jahre zurück. Der Union-Erfolgstrainer Dominik Voigt hebt den Stellenwert dieses Erfolgs hervor: "Für den Verein hat das eine sehr große Bedeutung. Wir sind unfassbar stolz, diesen tollen Traditionsverein nach so vielen Jahren wieder in die Bezirksliga geführt zu haben."

300 Zuschauer bejubelten den Aufstieg der Uniöner, darunter auch viele ältere Fans, die laut Voigt "mit Tränen in den Augen" die Wiederkehr in die Bezirksliga nach jahrzehntelanger Abwesenheit feierten. Nach der Partie gab es nach den üblichen Jubelstürmen auf dem Feld inklusive Bierdusche für den MTV-Coach eine große Feier im Vereinsheim. 150 Leute zelebrierten ausgelassen den Aufstieg, die letzten Gäste verließen die Veranstaltung gegen 4 Uhr in der Früh.

In welcher Bezirksliga-Staffel Hamborn in der Saison 2023/24 antreten wird, steht noch nicht fest. Übungsleiter Voigt hofft auf viele Derbys, um weite Auswärtsfahrten zu vermeiden und viele Zuschauer anzuziehen. Der scheidende Aufstiegstrainer, er wechselt im Sommer ins Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf, verkündet vor seinem Abschied die Zielsetzung für die kommende Spielzeit: "Es geht in der ersten Saison zunächst um den Klassenerhalt. Langfristig möchten wir uns in dieser Liga etablieren."

Voigts Nachfolger steht auch bereits fest: Kai-Stefan Neul, aktuell noch Spieler des MTV, wird ab dem Sommer an der Seitenlinie stehen. Dabei erhält der 31-Jährige Unterstützung vom Trainerteam um Simon Ackermann, das bereits unter dem Vorgänger in dieser Funktion tätig war. Im Gegensatz zum Trainerposten wird sich am Kader der Uniöner wenig verändern, erklärt Voigt.

Bevor sich Hamborn in der kommenden Spielzeit der Bezirksliga-Konkurrenz stellt, warten in dieser Kreisliga-Saison noch drei Aufgaben. Eintracht Walsum, Spvgg Meiderich und TSV Bruckhausen sind die letzten Gegner, bevor die aus Sicht der Uniöner historische Spielzeit zu Ende geht.