Schalke: U17-Kapitän eines Bundesligisten verstärkt die U19 des FC Schalke

Die U19-Mannschaft des FC Schalke 04 hat die nächste Verstärkung für die kommende Saison in trockene Tücher gebracht.

Wieder ein Hoffenheimer: Tim Pfeiffer läuft ab der kommenden Saison für die U19-Mannschaft des FC Schalke 04 auf. Der Innenverteidiger wechselt aus der U17 der TSG Hoffenheim in das Team von S04-U19-Cheftrainer Norbert Elgert.

Der 17-Jährige startete seine fußballerische Karriere beim SV Mühlhausen. Nach Stationen beim FC 03 Radolfzell und dem GC Zürich wechselte Pfeiffer zur Saison 2022/2023 in die TSG-Akademie. In der laufenden Spielzeit kommt der 1,81 Meter große Defensivakteur auf 22 Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Dabei lief er in 17 Partien als Kapitän der Hoffenheimer U17 auf.

"Tim ist der Kapitän seiner aktuellen Mannschaft. Er ist ein Führungsspieler mit hohem Spielverständnis", freut Norbert Elgert über seinen zweiten Neuzugang.

Der erste Neue für die Saison 2024/2025 kommt ebenfalls aus Hoffenheim und wurde bereits zu Wochenbeginn offiziell vorgestellt. Malik Tubic wird nämlich von der TSG 1899 Hoffenheim in die U19-Mannschaft des FC Schalke 04 wechseln.

Schalke: Neuer U19-Stürmer erzielte in dieser Saison in 20 Spielen 14 Tore

"Malik ist ein sehr torgefährlicher Mittelstürmer, der auch richtig gut Fußball spielt", ordnet U19-Chef-Trainer Norbert Elgert das Können seines zukünftigen Schützlings, der erst 16 Jahre alt ist, ein. Elgert meint weiter: "Zudem ist er seit einigen Monaten nicht nur bosnischer Jugendnationalspieler, sondern auch Top-Torjäger der TSG-U17."

Nachdem der gebürtige Ludwigsburger seine Fußballschuhe für den TSV Schwieberdingen und den SGV Freiberg schnürte, schloss sich Tubic zu Beginn der Spielzeit 2018/2019 der Jugendakademie der TSG aus Hoffenheim an. Zuletzt war der 1,85 Meter große Angreifer für die Kraichgauer U17 aktiv. In der laufenden Saison der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest erzielte der Offensivmann in 20 Partien bislang 14 Tore.