Die U19-Mannschaft des FC Schalke 04 erhält zur neuen Saison einen torgefährlichen Stürmer. Das gab der Verein bekannt.

Der erste Sommer-Neuzugang für die Saison 2024/2025 ist bereits fix: Malik Tubic wird von der TSG 1899 Hoffenheim in die U19-Mannschaft des FC Schalke 04 wechseln.

"Malik ist ein sehr torgefährlicher Mittelstürmer, der auch richtig gut Fußball spielt", ordnet U19-Chef-Trainer Norbert Elgert das Können seines zukünftigen Schützlings, der erst 16 Jahre alt ist, ein. Elgert meint weiter: "Zudem ist er seit einigen Monaten nicht nur bosnischer Jugendnationalspieler, sondern auch Top-Torjäger der TSG-U17."

Nachdem der gebürtige Ludwigsburger seine Fußballschuhe für den TSV Schwieberdingen und den SGV Freiberg schnürte, schloss sich Tubic zu Beginn der Spielzeit 2018/2019 der Jugendakademie der TSG aus Hoffenheim an. Zuletzt war der 1,85 Meter große Angreifer für die Kraichgauer U17 aktiv. In der laufenden Saison der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest erzielte der Offensivmann in 20 Partien bislang 14 Tore.

Sein neues Team, die U19 des FC Schalke 04, unterlag am vergangenen Wochenende überraschend klar mit 0:3 beim FC Viktoria Köln und muss um die Vize-Meisterschaft in der U19-Bundesliga West zittern.

Schalke öffnete Tür für Leverkusen

Der FC Schalke 04 durfte im Fernduell mit Bayer Leverkusen um den zweiten Platz vorlegen. Mit einem Sieg gegen Viktoria Köln wären die Schalker vorübergehend an der Werkself vorbeigezogen. Doch S04 erlebte eine erste Halbzeit zum Vergessen: 0:3 stand es nach 45 Minuten gegen den Tabellenzehnten. Von diesem Rückstand konnte sich das Team von Norbert Elgert in Halbzeit zwei nicht mehr erholen. Somit stand am Ende eine enttäuschende 0:3-Niederlage zu Buche und der S04 muss um die Endrunden-Teilnahme zittern.

Bayer Leverkusen konnte mit einem Sieg am Sonntag gegen den Wuppertaler SV den Vorsprung auf die Schalker auf vier Punkte erhöhen und sich wenige Spieltage vor dem Saisonende eine exzellente Ausgangslage erspielen. Aber: Der WSV gewann mit 1:0 und somit bleibt es spannend im Kampf um Platz zwei.