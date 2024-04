Im Viertelfinale des U19-Niederrheinpokals wird der MSV Duisburg unter der Leitung von Trainer Marcus Jahn auf Rot-Weiss Essen treffen.

Am kommenden Mittwoch (24. April, 18:30) kommt es im Viertelfinale des U19-Niederrheinpokals zur Begegnung zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Duisburgs Trainer Marcus Jahn geht zuversichtlich in diese Partie.

Vor dem Spiel gegen Essen mussten sich die „Zebras” in der U19-Bundesliga West jedoch mit 0:4 gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund geschlagen geben. Jahn kündigte nach dem Spiel an, dass der Fokus der Mannschaft nun voll auf dem anstehenden Viertelfinale liege.

„Gegen Dortmund war es ein engagierter Auftritt unserer MSV-Zebras. Wir hatten uns einen klaren Plan zurechtgelegt, jedoch hat sich am Ende die hohe Qualität des BVB durchgesetzt", bilanzierte Jahn. „Vorsichtig ausgedrückt war es ein standesgemäßes Ergebnis, auch wenn die Niederlage vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen ist, für das, was wir kämpferisch und läuferisch geleistet haben.”

Jahn weiter: „Herzlichen Glückwunsch an Borussia Dortmund für den vorzeitigen Staffelsieg, aber wir machen weiter, denn unser Blick geht nun ganz klar in Richtung Pokal am kommenden Mittwoch im Viertelfinale gegen Essen.”

Zwar gehen die Duisburger aufgrund der höheren Spielklasse als Favorit in die kommende Partie gegen RWE, dennoch rechnet Jahn mit einer engen und spannenden Partie. Die Essener spielen in der U19-Niederrheinliga oben mit und haben weiterhin die Chance, die Saison auf dem ersten Tabellenplatz zu beenden.

„Ob Favorit oder nicht, macht keinen Unterschied, auch wenn uns diese Rolle als Mannschaft der A-Junioren-Bundesliga zugeschrieben wird”, erklärte der Trainer. „Wir haben eine klare Haltung und wollen eine Runde weiterkommen. Wir wissen, dass es ein sehr hitziges und hochemotionales Spiel werden kann und darauf sind wir als Trainer vorbereitet.”

Trotz der unterschiedlichen Ligen rechnet Jahn nicht mit Überraschungen. „Wir haben unseren Plan im Sack und haben sie auch mehrmals beobachtet. Aufgrund der Standortnähe können beide Trainer keine großartigen Überraschungen machen. Es wird von der Tagesform abhängig sein und davon, welche Mannschaft als erstes die Grundtugenden des Fußballs durchbringen kann”, verriet Jahn.