Die U19-Bundesliga West hat schon so manches Talent hervorgebracht, doch nicht alle haben sich im Profifußball gehalten. Ein Überblick über vergangene Torschützenkönige.

Von Regionalliga West bis Premier League: Die Torschützenkönige der vergangenen zehn Saisons haben sich von der A-Jugend-Bundesliga-West aus in die Weiten der Fußballwelt verstreut. In der laufenden Saison liegen Winsley Boteli (Borussia Mönchengladbach) und Paris Brunner (Borussia Dortmund) mit jeweils 17 Toren vorne. So lief es in der Vergangenheit:

Saison 2022/23 und 2021/22: Julian Rijkhoff (Borussia Dortmund, jeweils 15 Tore)

Rijkhoff heimste den Titel des Torschützenkönigs der A-Junioren-Bundesliga-West gleich zweimal nacheinander ein und galt als hoffnungsvolles Sturmtalent. Beim BVB gelang ihm der Sprung zu den Profis jedoch nicht. Im Winter 2024 wechselte der 19-Jährige zurück zu seinem Jugendklub Ajax Amsterdam. Dort ist er in der zweiten Mannschaft gesetzt und sammelte bei den Profis bereits seine ersten Jokereinsätze.

Die Saison 2020/21 wurde coronabedingt abgebrochen. Bis dahin lag Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund mit zehn Toren vorne.

Saison 2019/20: Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund, 34 Tore)

Diesen absoluten Fabelwert erzielte Moukoko in der Saison 2019/20. Im Gegensatz zu Rijkhoff gelang ihm der Sprung zu den BVB-Profis, wo er den endgültigen Durchbruch aber noch nicht geschafft hat. Aktuell findet sich der 19-Jährige regelmäßig in der Jokerrolle wieder.

Saison 2018/19: Ömer Uzun (VfL Bochum) und Darko Churlinov (1. FC Köln), jeweils 18 Tore

Gleich zwei Spieler teilen sich die Torjägerkanone. Uzun zog es aus der Jugend des VfL Bochum in die Türkei. Mittlerweile spielt er mit Rot Weiss Ahlen in der Regionalliga West gegen den Abstieg.

Churlinov hat sich dagegen im Profifußball etabliert. Aktuell ist der 23-Jährige vom FC Burnley zum FC Schalke 04 ausgeliehen, wobei er bei den Knappen momentan nur von der Bank kommt. Im Sommer kehrt Churlinov nach aktuellem Stand nach England zurück.

Saison 2017/18: Justin Steinkötter (Borussia Mönchengladbach, 20 Tore)

Steinkötter geht mittlerweile für Fortuna Köln in der Regionalliga West auf Torejagd. In 29 Spielen traf er neunmal und gab eine Vorlage. Sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Saison 2016/17: Jacob Bruun Laarsen (Borussia Dortmund, 20 Tore)

Bruun Laarsen spielte in Deutschland für den VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, wo er 202/21 den DFB-Pokal gewann, und die TSG 1899 Hoffenheim. Mittlerweile steht er beim FC Burnley unter Vertrag, wo er in 27 Saisoneinsätzen auf vier Premier-League-Tore kommt.

Saison 2015/16: Jannik Mause (1. FC Köln) und Cagatay Kader (VfL Bochum), jeweils 20 Tore

Mause spielt aktuell beim FC Ingolstadt und führt mit 17 Treffern die Torschützenliste der 3. Liga an.

Kader ist 27 Jahre alt und seit seinem Torschützenkönig-Titel schon etwas herumgekommen. So stehen der FSV Frankfurt, der VfR Aalen, Konyaspor (Türkei), der VfB Homberg und der SV Straelen in seiner Vita. Momentan spielt Kader für Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga West.

Saison 2014/15: Marc Brasnic (Bayer 04 Leverkusen) und Felix Schröter (FC Schalke 04), jeweils 27 Tore

Brasnic steht bei Alemannia Aachen unter Vertrag und ist im Begriff, in die 3. Liga aufzusteigen. Unumstritten gesetzt ist er allerdings nicht. In der Regionalliga West stehen in 20 Saisonspielen acht Tore zu Buche.

Schröter versuchte den Durchbruch im Profifußball beim 1. FC Heidenheim, konnte sich 2015/16 in der 2. Liga aber nicht durchsetzen. Von 2019 bis 201 spielte er bei der SpVgg Unterhaching drittklassig, erzielte in 50 Spielen nun Tore. Mittlerweile steht er bei dem norwegischen Drittligisten FK Jerv unter Vertrag.

Saison 2013/14: Lucas Cueto (1. FC Köln, 18 Tore)

Cueto steht aktuell bei Dynamo Dresden in der 3. Liga unter Vertrag. In 14 Spielen gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen. Derzeit ist Cueto verletzt. In seiner Karriere kommt der Linksaußen auf 100 Dritt- und 41 Zweitligaspiele.