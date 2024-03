Der FC Schalke 04 eroberte am 20. Spieltag in der A-Junioren Bundesliga dank eines klaren Siegs den zweiten Tabellenplatz zurück. Dortmund ließ überraschend Punkte liegen.

Am 20. Spieltag der A-Junioren Bundesliga West konnte der FC Schalke 04 eine Steilvorlage von Bayer Leverkusen nutzen und sich in der Tabelle auf Platz zwei verbessern. Der Tabellenführer Borussia Dortmund spielte gegen den 1. FC Köln überraschend nur unentschieden.

Bereits am Samstag kam Leverkusen nicht über ein 1:1 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf hinaus und öffnete so die Tür für die Knappen, die vor dem Spieltag punktgleich mit dem Nachwuchs der Werkself waren. Da Bayer 04 allerdings noch ein Nachholspiel am kommenden Wochenende (16. März, 13 Uhr) gegen den Tabellenletzten SC Verl in der Hinterhand hat, können die Leverkusener mit einem Sieg den zweiten Rang wieder zurückerobern.

Der S04 musste seine Hausaufgaben gegen Alemannia Aachen erledigen und tat sich dabei lange schwer, torlos ging es in die Halbzeit. Doch die Elf von Norbert Elgert legte einen Blitzstart nach der Pause hin und traf gleich dreimal binnen zehn Minuten: Zaid Amassau-Tchibara (46.), Armend Likaj (53.) und Taylan Bulut per Elfmeter (56.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Niklas Dörr (82.) und Mika Karim Khadr (88) erhöhten kurz vor Schluss auf 5:0, das war auch das Endresultat.

Spitzenreiter Borussia Dortmund musste zum ersten Mal in der laufenden Saison die Punkte teilen: Im Duell gegen den 1. FC Köln konnte der BVB seine spielerische Überlegenheit im ersten Durchgang nicht in Tore ummünzen. Im zweiten Halbzeit ging der Effzeh dann überraschend durch ein Eigentor von BVB-Verteidiger Filippo Mané (59.) in Führung. Vincenzo Onofrietti (82.) erzielte den mehr als verdienten Ausgleich für Schwarz-Gelb.

Ohne Punkte beendete der VfL Bochum den Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Heiko Butscher verlor mit 0:3 (0:2) gegen Viktoria Köln. Der VfL lag bereits früh dank eines Doppelschlags von Viktoria-Stürmer Malek El Mala (14., 16.) hinten und konnte sich von dem Rückstand nicht mehr erholen. In der zweiten Halbzeit markierte sein Bruder Said El Mala (74.) den Endstand.

Der Wuppertaler SV feierte einen Last-Minute-Erfolg gegen den MSV Duisburg. Dabei führten die Zebras lange dank eines Treffers in der 26. Minute. Doch der WSV gab nicht auf und drehte nach einer Roten Karte eines Duisburgers kurz vor Schluss die Partie. Der Siegtreffer fiel erst in der Nachspielzeit.

Torreich ging es in der Begegnung SC Paderborn gegen Borussia Mönchengladbach zu. Der SCP durfte am Ende über einen 3:2-Sieg jubeln. Nach 45 Minuten lagen die Paderborner noch mit 0:1 zurück. Zudem setzte sich der Nachwuchs von Arminia Bielefeld beim Schlusslicht SC Verl mit 2:1 (1:0) durch. Auch diese Partie fand bereits am Samstag statt.