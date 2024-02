Mit einem 1:2 gegen den SC Paderborn hat die U17 des FC Schalke 04 am Wochenende die Tabellenführung der U17-Bundesliga West verspielt. Im Test gab es drei Tage später einen Sieg.

Die U17 des FC Schalke 04 musste am vergangenen Wochenende einen Rückschlag in der B-Junioren-Bundesliga West hinnehmen. Nach zuvor sieben Siegen in Folge, die die Mannschaft von Thomas Bertels an die Tabellenspitze schoben, gab es eine 1:2-Heimniederlage gegen den viertplatzierten SC Paderborn.

Damit verloren die Knappen nicht nur die Tabellenführung, die die zuvor punktgleichen und noch ungeschlagenen Leverkusener mit einem 4:0 über Rot-Weiß Oberhausen eroberten, sondern fielen gar auf Platz drei zurück, der nicht mehr für die Teilnahme an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft berechtigen würde. Borussia Dortmund steht nach einem 5:0-Auswärtserfolg bei Viktoria Köln nun auf dem zweiten Rang.

Nur drei Tage später durfte es die Schalker U17 ihrem Coach aber erneut beweisen. Im Testspiel ging es gegen die U17 des niederländischen Erstligisten FC Utrecht - und das gestaltete S04 erfolgreich.

3:1-Sieg über den FC Utrecht

Bertels rotierte gegen die Niederländer, die nach vier absolvierten Spielen in ihrer heimischen Staffel den sechsten von acht Rängen belegen, kräftig durch und brachte im Vergleich zum 1:2 gegen den SCP gleich acht neue Spieler in seiner Startelf. Blessing Mulweme (15.), Maxime Ndong-Penda (32.) und Alexander Ivankin (52.) sorgten letztlich mit ihren Treffern für einen 3:1-Erfolg der Schalker.

Am kommenden Sonntag (11 Uhr) soll es dann auch in der Liga wieder ähnlich laufen. Dann ist die Bertels-Elf zu Gast bei Rot-Weiß Oberhausen, die auf Platz 14 zurzeit drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben.

Parallel ist auch die Konkurrenz um den Einzug in die Endrunde gefordert. Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss zum MSV Duisburg, der auf Platz zehn und sechs Punkte vor RWO ebenfalls den Blick nach unten richten muss. Der BVB empfängt die neuntplatzierte Fortuna aus Düsseldorf.