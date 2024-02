Die U19 des VfL Bochum hat die Durststrecke beendet und mit einem 2:0 gegen Arminia Bielfeld den ersten Sieg des Jahres eingefahren. Trainer Heiko Butscher ist erleichtert.

Zuletzt machte das U19-Team des VfL Bochum mit starken Leistungen gegen den Nachwuchs von Bayer Leverkusen (2:2) und Schalke 04 (1:2) auf sich aufmerksam. Gegen die Top-Teams der Liga fehlte lediglich das Quäntchen Glück, um sich für den Aufwand zu belohnen.

Nun dürfen die Bochumer auch endlich wieder jubeln: Gegen die A-Junioren von Arminia Bielefeld gelang dem VfL ein hochverdienter, erkämpfter 2:0 (1:0)-Sieg. „Wir sind wirklich erleichtert“, gab Trainer Heiko Butscher nach der Partie zu. Der erste Dreier seit Dezember vergangenen Jahres ist unter Dach und Fach. Die Durststrecke zuvor setzte seinen Schützlingen zu: „Im Mannschaftskreis habe ich gemerkt, dass eine gewisse Last bei den Jungs abgefallen ist. Wir haben in den letzten Wochen immer ordentliche Spiele gemacht, aber nicht gewinnen können. Jetzt ist die Freude über drei Punkte erstmal groß."

Von Beginn an übernahm die Butscher-Elf das Heft des Handelns und erzielte die frühe Führung. Nach einer halbhohen Flanke von der rechten Seite rauschte Spielgestalter Cajetan Lenz an und köpfte am zweiten Pfosten zum 1:0 ein (8.). Gegnerische Angriffe fing der VfL meist schon knapp hinter der Mittellinie ab, Luftzweikämpfe entschied der Nachwuchs des Bundesligisten überwiegend für sich. „Es war ein Fight, den meine Mannschaft angenommen hat“, analysierte Butscher richtig.

Nach dem Seitenwechsel kam die Arminia mit Wut im Bauch aus der Kabine und versuchte den Gegner unter Druck zu setzen. Trotzdem wusste der VfL das knappe 1:0 souverän zu halten, ehe Lennard Koerdt in der Schlussphase einen Freistoß aus rund 20 Metern Torentfernung nahezu unhaltbar im Winkel einschweißen konnte (82.).

Schema: VfL Bochum U19: Heufken - Bernsdorf, Bozickovic, Etse, Anubodem - Hounsa (59. Mohamadou) , Lenz (90.+2 Zajkowski) , Koerdt (83. Dabrowski), Njike Nana, Tolba (90.+2 Erdelkamp) - Mahmoud (90.+2 Blackmann). Arminia Bielefeld: Zaloha - Afolabi (85. Köse), Möllers, Nezir, Lippert (85. Henkenjohann) - Kiewitt, Obermeyer (74. Richter), Haase (67. Burlage) - Krasnic, Nsumbu, Krüger (67. Karabel). Schiedsrichter: Lutz Meyersieck Tore: 1:0 Lenz (8.), 2:0 Koerdt (82.) Zuschauer: 120

„Das 2:0 ist hochverdient. Wir haben defensiv nahezu nichts zugelassen und uns einige Möglichkeiten erspielt. Trotzdem war es jederzeit spannend, die Arminia ist immer in der Partie geblieben“, resümierte der Coach. Was Butscher seinem Team ebenfalls hoch anrechnete, war der anhaltende Torhunger. Möglichkeiten zum 3:0 vergaben Takang Anubodem (89.) und Kapitän Niko Bozickovic (91.) nur knapp. „Ich finde lobenswert, dass die Jungs trotzdem bis zum Ende alles rausgehauen und nicht irgendwo noch eine Tür aufgemacht haben.“

Bielefeld ohne Torgefahr, personelle Probleme machen sich bemerkbar

Auf der Gegenseite stand Bielefelds U19-Trainer Marcel Drobe vor personellen Problemen und musste auf einige Leistungsträger verzichten - vor allem in der Sturmspitze. „Wir wussten, dass uns vorne etwas an Wucht fehlen wird. Das hat sich bestätigt. Bis zum letzten Drittel haben wir es in vielen Situationen gut gemacht, nur der letzte Punch hat gefehlt“, erzählte der 35-Jährige.

Durch die Niederlage bei den Bochumern rücken beide Teams in der Tabelle der U19-Bundesliga West näher zusammen. Darunter leidet die Stimmung bei Drobe trotzdem nicht: „Erfreulich ist, dass wir zwei U17-Spieler erstmals in der Meisterrunde bringen und auch weiteren Talenten Spielpraxis geben konnten. Über das Ergebnis sind wir natürlich enttäuscht, die Leistung stimmt uns aber nicht unbedingt negativ.“